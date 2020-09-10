Кабинет министров по борьбе с эпидемией утвердил введение строгого карантина на праздники

Кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса утвердил введение строгого карантина на две недели в период осенних праздников, за которым последуют еще две недели "строгого сдерживания", после чего страна вернется к режиму "светофора". Окончательное решение должно быть принято правительством на воскресном заседании.

Строгий карантин вступит в силу в следующую на следующей неделе. Точная дата введения не определена. Рассматривается вариант его введения в пятницу, 18 сентября, в канун еврейского нового года (Рош а-Шана), но существует вероятность его введения на два-три дня раньше. В этот период экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Перемещение между населенными пунктами будет ограничено, система образования будет работать удаленно для учеников от пятого класса и старше. Рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров. Молитвы будут разрешены на открытом воздухе - до 20 человек, в закрытом помещении - до 10 человек.

После этого на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система просвещения останется закрытой.

Перед принятием решения министерства здравоохранения и просвещения представили данные, свидетельствующие о вкладе возобновления учебы в распространение болезни.

По данным министерства здравоохранения, за 10 дней учебного года 980 учеников заболели коронавирусом (375 школьников, 463 ученика йешив, остальные – детсадовцы), 14,5 тысяч детей оказались в карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя (включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов). Данные министерства просвещения гораздо более высокие 1.148 заболевших учителей (включая тех, кто заболел до начала учебного года) и 39 тысяч учеников в карантине.

Решение кабинета министров означает, что детские сады и младшие классы (1-4) не будут учиться в течение ближайшего месяца. Ученики 5-12 классов будут заниматься дистанционно. Исключение составит система образования для детей с особыми потребностями.

По оценке министерства финансов, стоимость двух недель "строгого сдерживания" для экономики страны - 10-11 миллиардов шекелей, строгий карантин, соответственно, будет стоить еще дороже.

Ранее сегодня представители системы здравоохранения предупредили, что больницы приближаются к границе своих возможностей в связи со стремительным ростом количества тяжелых больных. Требование введения карантина поддержали министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и генеральный директор министерства Хези Леви.