Политико-юридический кризис: Нетаниягу против Нисанкорена и Мандельблита

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу требует от главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца согласиться на принятие закона, позволяющего отменить возможное решение БАГАЦа, в соответствии с которым он не сможет занимать пост сменного премьер-министра в рамках ротации. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает издание "Исраэль а-Йом".

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу не намерен использовать возможности для роспуска Кнессета, так как экономическая ситуация и продолжающаяся эпидемия коронавируса делают выборы слишком рискованными для него. В то же время Нетаниягу опасается, что после того, как он покинет канцелярию премьер-министра, будет подан иск в БАГАЦ с требованием запретить ему занимать должность сменного премьер-министра, так как речь идет фактически о министерской должности. В соответствии с решениями БАГАЦа по делам Дери и Пинхаси, министр, которому предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях, обязан подать в отставку.

В окружении Нетаниягу заявляют, что если Ганц не согласится на принятие персонального закона, позволяющего отменить возможное решение БАГАЦа, ротация не будет реализована, и премьер-министр воспользуется возможностью распустить Кнессет.

Как пишет политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд, Ганц склоняется к тому, чтобы согласиться на это требование, однако два других лидера "Кахоль Лаван" – министр иностранных дел Габи Ашкенази и министр юстиции Ави Нисанкорен – категорически возражают.

Как пишет Тухфельд, в политической системе рассматривают это требование Нетаниягу как направленное против тех в "Кахоль Лаван", кто оказывает наиболее активную поддержку юридической системе.

Накануне в Кнессете вспыхнул конфликт между министром юстиции Ави Нисанкореном и спикером Кнессета Яривом Левином. Министр юстиции обвинил "Ликуд" в попытке использовать публикации телеканала "Кешет" о работе госпрокуратуры, бывшего госпрокурора Шая Ницана и руководства отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, для общественной кампании, которую ведет премьер-министр одновременно с судебным разбирательством. Спикер Кнессета, в свою очередь, заявил, что речь идет о "свидетельствах вопиющих нарушений, допустимых госпрокуратурой".

Одновременно газета сообщила, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит возобновил консультации по вопросу о том, должен ли премьер-министр временно сложить с себя полномочия в связи с судебным процессом, который возобновится в январе. Ранее в окружении Мандельблита заявляли, что он не считает необходимым требовать от Нетаниягу временно сложить с себя полномочия. Однако, как пишет "Гаарец", в последние дни ситуация изменилась. По сообщению издания, юридический советник правительства полагает, что Нетаниягу использует данные ему полномочия в личных целях, имеющих отношение к ходу судебного разбирательства.

На заседании фракции "Ликуд", состоявшемся 9 сентября, Нетаниягу заявил: "Мы имеем дело не с правоохранительной системой, а с системой, огибающей закон".