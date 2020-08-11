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NEWSru.co.il :: В Израиле11 августа 2020 г., 07:24

Какую воду вы пьете? Опрос NEWSru.co.il

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Какую воду вы пьете? Опрос NEWSru.co.il

Многие медики советуют израильтянам летом пить в течение дня не менее двух литров воды и других жидкостей. Причем они рекомендуют отдавать предпочтение обычной питьевой воде.

Качество питьевой воды в Израиле зависит от многих факторов: от того, откуда она взята или как произведена, от способов ее очистки и минерализации, от того, как ее разливали, транспортировали и хранили. А эти факторы определяют компания-изготовитель и продавец.

Снабжение питьевой водой в Израиле основано, в основном, на добыче грунтовых вод (горный и прибрежный аквифер), на воде из водоемов (Кинерет, источники и ручьи) и на опресненной морской воде (из Средиземного и Красного морей). То, насколько вкусна и полезна опресненная морская вода, признанная после необходимой технологической обработки пригодной для питья, – предмет дискуссий, как среди специалистов, так и среди обычных потребителей.


На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выяснение того, сколько воды и какую воду употребляют наши читатели, какие технологии и компании выбирают.

Какую воду вы пьете? Примите участие в опросе
(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

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