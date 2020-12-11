ДТП на 1-й трассе: погибли двое детей

В пятницу, 11 декабря, на 1-м шоссе около развязки Шаар а-Гай легковой автомобиль Daihatsu Sirion врезался в грузовик, остановившийся на обочине из-за технической неисправности.

В результате аварии погибли два брата, пяти и семи лет. Позднее были разрешены к публикации их имена: Едидья Хаим и Элишив Юнгрейс, из поселка Бейт Эль.

Их старший брат, 14-летний Яир, и водитель легковой машины, дядя мальчиков, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Мальчики и их дядя выехали из дома за несколько часов до наступления шабата, чтобы навестить родственников.

В грузовике, кроме водителя, находились двое пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель грузовика заявил, что потрясен случившимся и не понимает, что стало причиной аварии.

Полиция рекомендовала водителям временно использовать альтернативные маршруты (например, 38-ю трассу), так как на месте происшествия движение транспорта было затруднено. После 15:00 все ограничения были сняты.