Выход Саара, дата выборов и отставка Мазуза. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Одно из незыблемых правил политической жизни заключается в том, что блоки, союзы, альянсы формируются лишь непосредственно перед выборами. Резкие шаги, когда до конца каденции еще далеко, являются крайне рискованными и предпринимаются крайне редко. А когда на горизонте маячат избирательные участки, игроки ищут возможности максимально выгодных союзов и сделок. Нафтали Беннет и Айелет Шакед создавали партию "А-Ямин а-Хадаш", когда были объявлены выборы, Яир Лапид сообщал о создании "Еш Атид", когда казалось, что распад коалиции – дело нескольких недель, а Ципи Ливни и Ицхак Герцог воссоединялись в "Сионистском лагере" перед началом предвыборной кампании.

Выборы в Кнессет 24-го созыва еще не объявлены, но два события, происшедшие на уходящей неделе, свидетельствуют о том, что предвыборная кампания вступила в стадию формирования новых блоков и политических конструкций.

Решение Моше Яалона баллотироваться самостоятельно, отдельно от Яира Лапида, не вызвало особого резонанса в политической системе. В первую очередь это связано с тем, что Яалон почти никем не рассматривается как весомая политическая фигура, обладающая угрожающим для конкурентов потенциалом. Баллотируясь самостоятельно, он вряд ли в состоянии преодолеть электоральный барьер. Его заявление о том, что бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот готов быть вторым номером в списке, было тут же опровергнуто самим Айзенкотом. В окружении Лапида исходят из того, что электоральный ущерб от ухода Яалона если вообще будет, будет настолько незначительным, что не заслуживает особого внимания. "Яалон пришел из другой партии. Мы все еще надеемся, что он будет баллотироваться с нами, но если нет – это его личное дело", – сказал мне на этой неделе один из депутатов от "Еш Атид". Единственные, кого решение Яалона должно обеспокоить, это депутаты от фракции ТЭЛЕМ, связавшие свое политическое будущее с Моше Яалоном. Судя по всему, они тоже не были в курсе шагов их шефа, и непонятно, насколько того волнует их будущее.

Главным политическим событием недели стало решение Гидеона Саара покинуть "Ликуд" и создать свою политическую партию. Саар взвешивал этот шаг еще в 2016 году, готовясь к завершению периода тайм-аута, взятого им от политики. Тогда Саар принял решение остаться в "Ликуде". Четыре года спустя он сделал следующий шаг. 24 часа, прошедшие от выступления Саара до публикации первых опросов были непростыми для ведущих политических игроков. Яир Лапид, Нафтали Беннет, Авигдор Либерман и, конечно, Биньямин Нетаниягу с нетерпением ждали ответа на вопрос о том, какие круги пойдут по воде от камня, брошенного Гидеоном Сааром. Ответ пока представляется однозначным: израильтянам явно понравился тот факт, что на политической карте начались движения более серьезные, чем появление очередного генерала, декларирующего, что только он может свалить Нетаниягу. Результаты первых опросов не понравились никому, кроме самого Гидеона Саара. Можно сколько угодно (и справедливо) говорить о том, что результаты первых опросов всегда гораздо выше, чем итоговый показатель, однако факт остается фактом: Саар еще не сказал ничего о том, что он хочет делать на посту премьер-министра, а уже более полумиллиона человек готовы отдать ему свои голоса.

При всей сложности картины Биньямин Нетаниягу имеет основания и для оптимизма, глядя на итоги опросов. Они свидетельствуют по сути о троевластии во главе блока "только не Нетаниягу". "Ямина", "Еш Атид" и партия Саара набирают примерно одинаковое число мандатов. При таком или схожем итоге выборов попытка сформировать коалицию без Нетаниягу упрется в главный в политике вопрос – кто первый. И Биньямину Нетаниягу будет достаточно вытащить один камень из этой стены, чтобы остаться у власти.

В среде русскоязычных избирателей вступление в игру Гидеона Саара также может изменить привычный порядок. Результаты опроса, проведенного NEWSru.co.il, свидетельствуют о том, что Саар не только получает голоса неопределившихся избирателей, но и забирает голоса у партии "Наш дом Израиль". Избиратели, рассматривавшие Либермана в качестве альтернативы Нетаниягу, увидели новую открывшуюся электоральную возможность. Авигдор Либерман в свою очередь, уже атаковал Саара именно в том вопросе, который является ключевым для НДИ. "Мне мешает пресмыкательство Саара перед ультраортодоксальными партиями. Когда Саар был министром внутренних дел, он закрывал магазины, работавшие по шаббатам. Он и сейчас заявляет что не отказался от союза с ультраортодоксами", – сказал Либерман в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Решение Саара баллотироваться самостоятельно повлияло не только на НДИ. Теряет "русские" голоса и партия "Еш Атид". На популярность Беннета среди русскоязычных израильтян появление партии во главе с Сааром не повлияло. "Ликуд" во главе с Нетаниягу, судя по результатам опроса NEWSru.co.il, не только не теряет голоса русскоязычных избирателей, но даже усиливается.

На главный вопрос – как повлияет решение Саара на дату выборов в Кнессет 24-го созыва – ответа нет ни у кого. В политических кругах циркулируют самые противоречивые слухи: от полного отсутствия каких-либо контактов между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" до интенсивных переговоров между партнерами по коалиции в поисках компромисса. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу скорее всего был бы заинтересован найти формулу, позволяющую отложить выборы и дать "эффекту Саара" стихнуть.

Однако Нетаниягу утратил неограниченный контроль над ситуацией. Если Бени Ганц решит (а этот момент, судя по всему, еще не наступил), что дальнейшее пребывание в коалиции Биньямина Нетаниягу опаснее для его партии, чем выборы при участии нового потенциального игрока, он откажется от каких-либо компромиссов по вопросу о бюджете, и менее чем через две недели Кнессет будет распущен. Пока этого не произошло, Кнессет продолжает обсуждение закона о самороспуске. 14 декабря он будет вынесен на рассмотрение в первом чтении, когда предлагаемая дата выборов – 16 марта. Очень может быть, что именно об этом идет настоящая дискуссия между Нетаниягу и Ганцем. В случае провала попыток утвердить бюджет, дата выборов автоматически назначается: через 90 дней. На сей раз это проблематично, так как 23 марта 2021 года – за четыре дня до праздника Песах, что может нарушить процесс подсчета голосов, особенно если, как заявила на этой неделе глава Центризбиркома Орли Адэс, в условиях эпидемии, голосование возможно продлится несколько дней. Если выборы будут объявлены в связи с принятием закона о роспуске Кнессета, дата выборов гораздо более гибкая. Выборы должны состояться в течение пяти месяцев после принятия закона. Дата 16 марта, предложенная комиссией по регламенту, разрабатывающей законопроект, отражает пожелания главы комиссии Эйтана Гинзбурга и его фракции "Кахоль Лаван". Ожидается, что "Ликуд" будет требовать проведения выборов в максимально поздний срок. 17 декабря коалиция планирует утверждение на внеочередном заседании бюджета на 2021 год. После этого у многострадальной коалиции останется лишь шесть дней на поиск спасательной формулы выхода из кризиса. Гидеон Саар в это время продолжит формировать свой предвыборный список.

В политических кругах утверждают, что одним из требований, которое выдвигает Нетаниягу в качестве условия компромисса с "Кахоль Лаван" – это смена Ави Нисанкорена на посту министра юстиции. Глава минюста является и председателем комиссии по назначению судей. Ближайшие годы станут периодом формирования нового лица структуры, имеющей право отменять законы принятые Кнессетом и решения, принятые правительством, а значит являющейся де-факто высшим властным органом в стране.





