Партия Саара набирает 21% голосов читателей NEWSru.co.il, "Ликуд" усиливается, НДИ слабеет. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Появление партии Саара: как это влияет на ваш выбор?" В опросе, который проводился в течение 17 часов 10-11 декабря, приняли участие 2605 респондентов (2204 из них ответили на все 15 вопросов).

Наша редакция внимательно следила за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. Нарушений замечено не было.

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса (почти 55%) заявили, что их обрадовал выход Гидеона Саара из "Ликуда". 15% этот его шаг огорчил. 25% сказали, что им это безразлично.

Был задан вопрос: "Как вы относитесь к решению Гидеона Саара покинуть "Ликуд" и создать свою политическую партию?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 40% ответили: "Положительно, ему нечего делать в "Ликуде", который возглавляет Нетаниягу". 39% выбрали ответ: "Положительно, это открывает дополнительные возможности для избирателей". 28% заявили: "Отрицательно, это еще более дробит политическую систему на мелкие партии". 7% ответили: "Отрицательно, он должен был оставаться в "Ликуде"".

47% считают, что решение Саара было продиктовано разногласиями с Нетаниягу по принципиальным вопросам. Почти 43% полагают, что он пошел на этот шаг, поскольку стремится стать премьер-министром. 27% объясняют действия Саара тем, что он утратил популярность в "Ликуде". 26% объясняют это сведением личных счетов с Нетаниягу.

Большинство участников опроса не согласны с утверждением "Ликуда", что Саар стал полноценным участником левого блока. 63% подчеркивают, что нельзя всех противников Нетаниягу записывать в левые. 23% выбрали ответ: "Да, полагаю, он будет голосовать с левыми партиями, чтобы свалить Нетаниягу". 23% ответили: "Нет, разделение на левых и правых неактуально". 9% заявили: "Да, ведь он хочет свалить правое правительство".

Почти 64% опрошенных в той или иной степени согласны с утверждением Саара о том, что "Ликуд" стал платформой для обслуживания персональных интересов Нетаниягу. 34% с этим не согласны.

41% заявили, что их отношение к Гидеону Саару после его выхода из "Ликуда" улучшилось ("Он продемонстрировал свою смелость"). 23% сказали, что их отношение к Саару ухудшилось ("Он доказал, что является оппортунистом"). 33% заявили, что их отношение к Саару осталось неизменным.

Что касается отношения к Биньямину Нетаниягу, то 64% заявили, что уход Саара из "Ликуда" никак не повлиял на их отношение к лидеру этой партии и премьер-министру Израиля. Почти 23% сказали, что их отношение к Нетаниягу ухудшилось ("Его покидают самые сильные депутаты"). 12% заявили, что их отношение к Нетаниягу улучшилось ("Он доказал, что является лидером").

Вопрос: "Как, на ваш взгляд, повлияет решение Саара на перспективу досрочных выборов?" 48% опрошенных полагают, что Нетаниягу и Ганц найдут компромисс, чтобы отдалить выборы. 16% ответили: "Нетаниягу инициирует скорые выборы, чтобы не дать Саару подготовиться". 8% ответили: "Ганц инициирует выборы, чтобы не оставаться в правительстве Нетаниягу".

Был задан вопрос: "Как вы считаете, кто из перечисленных ниже присоединится к партии Саара?" (напомним, что Йоаз Хендель и Цви Хаузер уже заявили готовности войти в его партию). Чаще прочих звучало имя депутата Ифат Шаша-Битон ("Ликуд") – 62%. Далее следовали такие имена: Гади Айзенкот – 43%, Ципи Ливни – 29%, Рон Хульдаи – 22%, Моше Кахлон – 22%, Моше Яалон – 17%, Эхуд Барак – 10%.

50% опрошенных считают, что выборы в Кнессет 24-го созыва состоятся уже весной 2021 года, 16% – летом 2021 года, 5% – осенью 2021 года. Прочие полагают, что выборы состоятся позже или затрудняются с прогнозом.

За кого готовы голосовать

Если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, за партию "Ликуд" проголосовали бы 30% наших читателей (в сентябре, незадолго до решения о введении второго жесткого карантина, за "Ликуд" были готовы голосовать лишь 18% наших читателей).

26% заявили, что проголосовали бы за партию "Наш дом Израиль" (в сентябре таких было 37%).

При этом за новую партию Гидеона Саара, у которой пока даже нет официального названия, готовы голосовать 21% наших читателей.

За партию "Еш Атид" готовы отдать свои голоса 8% участников опроса. Три месяца назад таких было 14%, но тогда речь шла о блоке "Еш Атид/ТЭЛЕМ". Яир Лапид ("Еш Атид") и Моше Яалон (ТЭЛЕМ), судя по всему, на выборы в Кнессет 24-го созыва пойдут разными списками. Пока за партию Яалона готовы голосовать менее 1% наших читателей.

За блок "Ямина" под руководством Нафтали Беннета сегодня проголосовали бы 5% наших читателей (в сентябре таких было 7%).

За МЕРЕЦ – 1% (как и три месяца назад).

Гипотетическая "новая русская партия", как и другие политические силы получают поддержку менее 1% наших читателей.

По оценке ряда политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Если так, то данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести пять-шесть мандатов "Ликуду", четыре-пять мандатов – НДИ, три-четыре – партии Саара, один-два мандата – партии "Еш Атид", один мандат – партии "Ямина". Другие партии и блоки "целые русские мандаты" не получают.

На сегодняшний день русскоязычный электорат партии Саара, по всей видимости, формируется в основном за счет тех, кто еще в сентябре не знал, за кого голосовать, а также за счет колеблющихся избирателей НДИ, "Еш Атид" и "Ямины". Однако партия "Ликуд" на этом фоне не только не теряет голоса русскоязычных избирателей, но даже заметно усиливается – вероятно, в связи с ожиданием скорого решения проблемы коронавируса путем массовой вакцинации и благодаря росту популярности Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что общенациональные опросы на этой неделе прочат партии Саара более 15 мандатов в Кнессете. Избиратели с явным энтузиазмом восприняли перспективу появления новой партии. Однако удержать такую популярность партии, которая только создается, до выборов очень сложно.

Кроме того, следует учитывать, что результаты опросов по поводу появления новой партии на фоне политического кризиса, как правило, демонстрируют завышенные ожидания в отношении этой партии.

Кого хотят видеть премьер-министром

При ответе на вопрос "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?" 32% наших читателей называют Биньямина Нетаниягу, 22% – Гидеона Саара, 16% – Авигдора Либермана, 8% – Яира Лапида, 4% – Нафтали Беннета. Прочие набирают менее 3% голосов.





