Беспорядки в Ашдоде: не менее десяти задержанных, травмированы трое полицейских

В ходе столкновений между полицией и ультраортодоксами в Ашдоде трое полицейских получили легкие травмы.

Задержаны не менее десяти участников беспорядков. Задействована конная полиция.

Напомним, утром в понедельник, 11 января, инспекторы муниципалитета Ашдода вызвали полицию в йешиву в квартале Гимель, которая действовала вопреки карантинным ограничениям.

Согласно заявлению ашдодской мэрии, собравшиеся в йешиве напали на инспекторов, бросали в них камни и били палками.

Когда на место происшествия приехала полиция, столкновения продолжились.