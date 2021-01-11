Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2021 г., 16:53

Беспорядки в Ашдоде: не менее десяти задержанных, травмированы трое полицейских

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В ходе столкновений между полицией и ультраортодоксами в Ашдоде трое полицейских получили легкие травмы.

Задержаны не менее десяти участников беспорядков. Задействована конная полиция.

Напомним, утром в понедельник, 11 января, инспекторы муниципалитета Ашдода вызвали полицию в йешиву в квартале Гимель, которая действовала вопреки карантинным ограничениям.

Согласно заявлению ашдодской мэрии, собравшиеся в йешиве напали на инспекторов, бросали в них камни и били палками.

Когда на место происшествия приехала полиция, столкновения продолжились.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2021
В Ашдоде происходят столкновения между полицией и ультраортодоксами

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:09 Военнослужащие бригады "Паран" предотвратили контрабанду наркотиков из Египта
18:00 Произошел сбой в работе "Partner TV"
17:48 Жители Рамат-Гана обнаружили на улице выброшенный электрический стул
17:30 За последние сутки полиция выписала 4664 штрафа за нарушение режима карантина
17:24 В деревне Кабул полицейские, прибывшие разнимать дерущихся, подверглись "каменной атаке"
16:53 Беспорядки в Ашдоде: не менее десяти задержанных, травмированы трое полицейских
14:15 Автобусы бизнес-класса в Эйлат: "Эгед" выходит на новый уровень комфорта
13:56 Суд рассмотрит просьбу семьи Ахувии Сандака о назначении судьи для расследования гибели подростка
13:52 В Ашдоде происходят столкновения между полицией и ультраортодоксами
12:52 В школе в Рамле найдена самодельная бомба
...