Беспорядки в Ашдоде: не менее десяти задержанных, травмированы трое полицейских
В ходе столкновений между полицией и ультраортодоксами в Ашдоде трое полицейских получили легкие травмы.
Задержаны не менее десяти участников беспорядков. Задействована конная полиция.
Напомним, утром в понедельник, 11 января, инспекторы муниципалитета Ашдода вызвали полицию в йешиву в квартале Гимель, которая действовала вопреки карантинным ограничениям.
Согласно заявлению ашдодской мэрии, собравшиеся в йешиве напали на инспекторов, бросали в них камни и били палками.
Когда на место происшествия приехала полиция, столкновения продолжились.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2021
В Ашдоде происходят столкновения между полицией и ультраортодоксами
В Ашдоде происходят столкновения между полицией и ультраортодоксами