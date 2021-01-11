Суд по делам Нетаниягу назначен на 8 февраля

Ранее отложенные в связи с карантином судебные слушания по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоятся 8 февраля в 9 часов утра. На слушаниях будут присутствовать подсудимые - Биньямин Нетаниягу, Арнон Мозес и супруги Шауль и Ирис Аловичи.

Ранее заседание планировалось провести 13 января, однако 8 января стало известно, что судебные слушания по делам премьер-министра отложены в связи со сложностями, вызванными введением в стране режима жесткого карантина на фоне очередной волны эпидемии коронавируса.

6 января Нетаниягу представил в окружной суд в Иерусалиме просьбу о предоставлении ему дополнительного времени на подготовку ответа по предъявленным ему обвинениям.

Напомним, что 5 января прокуратура представила суду материалы, свидетельствующие о том, расследование против Биньямина Нетаниягу было начато после получения соответствующего распоряжения от юридического советника правительства. К ответу был приложен документ за подписью Авихая Мандельблита, в котором говорится, что юридический советник лично дал согласие на проведение расследования в отношении главы правительства и лично следил за его ходом. Мандельблит также сообщает даты, когда он принял решение о проведении проверки имеющихся подозрений, а затем и расследования. В документе говорится, что Мандельблит уведомил Нетаниягу за две недели до начала расследования, в тот период, когда уже проводилась проверка подозрений. Через две недели после этого Нетаниягу был допрошен в первый раз, после чего было сообщено официально, что начато расследование по делу 2000 дополнительно к делу 1000.

Этот ответ был дан суду после того, как 27 декабря адвокаты Нетаниягу потребовали отменить поданное против него обвинительное заключение, поскольку, как они утверждали, во время расследования была нарушена установленная процедура. В частности, расследование было начато без соответствующего распоряжения юридического советника.