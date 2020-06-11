Израиль возвращается к "красным зонам" и выборочному введению карантинных ограничений

Завершилось заседание кабинета министров по проблемам коронавирусного кризиса. В нем участвовали премьер-министр, министр финансов, министр обороны, министр внутренней безопасности, министр просвещения, министр здравоохранения, министр юстиции.

Члены кабинета приняли решение не вводить новые карантинные ограничения, которые бы распространялись на всю страну. Однако, как сообщила радиостанция "Кан Бет", Израиль возвращается к практике выделения "красных зон" на основе статистики о заболеваемости, где будут вводиться карантинные меры.

Кроме того, члены кабинета распорядились о повышении уровня информированности населения о путях распространения коронавируса и мер, помогающих остановить эпидемию.

Также на совещании говорилось о необходимости повышения контроля за соблюдением распоряжений минздрава о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и гигиены.

Отметим, что вечером 9 июня на специальном совещании, которое по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу проводил глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, установленных минздравом на время эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, было решено привлечь муниципальных инспекторов, инспекторов местных органов власти и инспекторов Управления народонаселения к работе по надзору. Их попросят особое внимание уделить контролю над ношением защитных масок в общественных местах.

Кроме того, сотрудники полиции продолжат следить за ношением масок, соблюдением "социальной дистанции", а также за выполнением инструкций минздрава в магазинах и крупных торговых центрах. Они также продолжат контролировать соблюдение режима самоизоляции больными и теми, кто с ними контактировал.

За нарушение карантинных мер, в том числе на отсутствие защитной маски на лице человека, находящегося в общественном месте, может быть наложен штраф.

Ранее сегодня Бюро национальной безопасности Израиля со ссылкой на данные министерства здравоохранения сообщило, что число жертв коронавирусной болезни COVID-19 достигло 300 человек: за последние сутки умер один из заболевших. В настоящее время 2947 израильтян больны COVID-19, 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.





