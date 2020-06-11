СМИ: гендиректор минздрава призвал своего заместителя подать в отставку

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов опубликовал письмо, которое направил своему заместителю профессору Итамару Гротто.

Как сообщают Ynet и "Исраэль а-Йом", в этом письме Бар Симан Тов призвал своего заместителя дать объяснения по поводу публикаций, согласно которым он якобы освободил миллиардера Тедди Саги от обязанности находиться в карантине. "Если вы действительно нарушали предписания, то вам следует немедленно сделать соответствующие выводы", – заявил Бар Симан Тов.

По информации телеканала "Кешет", сам инцидент произошел на прошлой неделе, когда миллиардер Тедди Саги вернулся с Кипра. Согласно действующим правилам, каждый израильтянин, возвращающийся из-за рубежа, должен находиться в полном карантине в течение двух недель. Саги, в свою очередь, отправился из аэропорта на вечеринку в одном из фешенебельных высотных зданий в Тель-Авиве. На вечернике присутствовали певцы Омер Адам, Эден Бен Закен и Лиор Наркис.

10 июня в программе "Хисахон" на телеканале "Кешет" сообщалось, что представители минздрава намерены пожаловаться в полицию на нарушение режима карантина, за которое предусмотрен штраф в размере 5 тысяч шекелей. Вскоре после этого Тедди Саги сообщил, что от необходимости соблюдать карантин его освободил заместитель директора министерства здравоохранения, профессор Итамар Гротто.

По информации "Кешет", журналисты проверили слова Тедди Саги и убедились в том, что профессор Гротто, действительно, освободил бизнесмена от карантина. На запрос телеканала из министерства здравоохранения сообщили, что речь идет о грубой ошибке.

Портал Ynet сообщает, что Тедди Саги направил просьбу лично профессору Итамару Гротто, а не главе международного департамента при минздраве доктору Ашеру Шильману, которой уполномочен предоставлять в исключительных случая освобождение от карантина. Тедди Саги мотивировал свою просьбу тем, что он приехал с Кипра, считающегося "зеленой" страной, и тем, что два месяца назад он заразился коронавирусной болезнью в Лондоне и выздоровел. Он направил в минздрав результаты проверок, свидетельствующие о том, что здоров и не является носителем вируса. Он также прошел проверку перед вылетом с Кипра в Израиль.

Гротто, в свою очередь, не передал просьбу Саги в международный департамент, а удовлеторил просьбу бизнесмена, пишет Ynet.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн отдал распоряжение генеральному директору минздрава проверить обстоятельства инцидента. Эдельштейн заявил, что был нанесен тяжелый удар по общественному доверию и подобные случаи должны пресекаться.