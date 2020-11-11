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NEWSru.co.il :: В Израиле11 ноября 2020 г., 10:07

На юге Голанских высот найдена цитадель древнего царства Гешур

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В ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля около поселка Хиспин (Хаспин) в южной части Голанских высот, был обнаружен укрепленный комплекс времен царя Давида.

Раскопки проводились перед началом строительных работ по расширению поселка.

Специалисты отмечают, что речь идет о первой подобной находке на Голанах. По мнению исследователей, цитадель была создана подданными арамейского царства Гешур (Гессур) в XI-X веках до н.э., ее возвели на вершине небольшого холма, на берегу ручья Эль-Аль, откуда воины могли обозревать окрестности. Стена цитадели сложена из крупных валунов и имеет толщину около полутора метров, она окружала холм.

В ходе раскопок был найден редкий артефакт: крупный камень, украшенный изображением двух человеческих фигур с рогами и вытянутыми руками. По мнению ученых, это изображение поклонения богу Луны. Камень с похожей фигурой в 2019 году нашли на надгробной плите при раскопках в Тель Бейт-Сайде (Тель Бейт-Цияде), около северной части побережья Кинерета (в нескольких десятках километров от Хиспина).

Также археологи нашли в цитадели небольшой камень, из которого были высечены руки человека, вероятно, обхватывающие голову.

Ученые полагают, что около 3000 лет назад в Тель Бейт-Цияда находилась Вифсаида – столица царства Гешур, которое контролировало центральную и южную часть Голанских высот. Согласно библейским текстам, царство Гешур поддерживало дипломатические и семейные связи с царством Давида (одной из жен царя Давида была Акко, дочь Птолемея, царя Гешура).


План расширения поселка Хиспин будет скорректирован таким образом, чтобы древняя цитадель не пострадала.

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