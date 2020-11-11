Кнессет утвердил закон, позволяющий открыть отели в Эйлате и на Мертвом море

В среду, 11 ноября, на пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях законопроект депутата Кнессета Эйтана Гинзбурга ("Кахоль Лаван"), объявляющего Эйлат и берег Мертвого моря "островами туризма". Принятие этого закона позволяет возобновить на "островах" работу гостиниц и торговых точек.

Законопроект был утвержден после того, как блок "Яадут а-Тора" и его представитель Яаков Ашер, глава комиссии Кнессета по законодательству, согласились не настаивать на том, чтобы отели были открыты и в других городах.

Вместе с тем, радиостанция "Кан Бет" передала, что действие законопроекта может быть отложено, поскольку выяснилось, что минздрав не готов к проведению быстрого тестирования на курортах.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн приветствовал принятие закона, который, по его словам, может спасти Эйлат, город с одним из самых высоких по стране показателей безработицы.