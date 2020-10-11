Поэтапный план выхода из режима общего карантина: критерии

На этой неделе, во вторник 13 октября, кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса рассмотрит поэтапный план выхода из режима общего карантина. Предварительное обсуждение состоится сегодня вечером, 11 октября, в нем примут участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр финансов Исраэль Кац, министр науки Изхар Шай и координатор по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса профессор Рони Гамзу.

План состоит из многих этапов, переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией. К настоящему времени определены критерии перехода от одного этапа к другому.

1) (вероятно, 18 октября) Первым пунктом плана должно стать возобновление работы детских садов и работы предприятий частного сектора, не требующей приема посетителей (до 10 сотрудников). Его реализация станет возможной, если будут выполнены хотя бы три из четырех условий: количество новых зараженных, выявленных в течение суток, будет менее 2000 человек (не достигнуто), коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), процент положительных тестов будет менее 10% (уже достигнуто), а процент госпитализированных пациентов не будет превышать 3% (уже достигнуто).



2) (вероятно, 1 ноября) Если реализация первого этапа не помешает сокращению темпов заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба 1-4 классов школ, и будет разрешена работа магазинов (не только продовольственных). Его реализация станет возможной, если количество новых зараженных, выявленных в течение суток, будет менее 1000 человек.



3) (вероятно, 15 ноября) На третьем этапе должны открыться частные предприятия и государственные учреждения, принимающие посетителей, а также парикмахерские, салоны красоты и т.д. Рестораны и кафе смогут принимать клиентов под открытым небом. Его реализация станет возможной, если количество новых зараженных, выявленных в течение суток, будет менее 500 человек, а процент положительных тестов будет менее 5%.



4) На четвертом этапе смогут возобновить работу рестораны, кафе и бары (с определенными ограничениями), тренажерные залы, а также профессиональный спорт. Его реализация станет возможной, если количество новых зараженных, выявленных в течение суток, будет менее 250 человек.



6) Постепенное возвращение учащихся в школы (сначала младшие классы, потом старшие). При условии, что, несмотря на ослабление карантина, в день выявляется менее 250 зараженных, и процент положительных тестов менее 2%. При этом в "красных" населенных пунктах образовательные учреждения будут оставаться закрытыми.



7) Постепенное возобновление проведения культурно-развлекательных мероприятий, открытие выставок, музеев, залов торжеств. Причем в последнюю очередь будут открываться залы, собирающие большое число посетителей, станет возможна организация концертов и спектаклей. Условие: несмотря на ослабление карантина, в день выявляется менее 250 зараженных, и процент положительных тестов менее 2%.

Если на прошлой неделе говорилось, что на пятом этапе аэропорт имени Бен-Гуриона начнет работать без ограничений, то к началу недели по этому поводу нет сведений. По всей видимости, эта тема будет отдельно обсуждаться 13 октября. Сайт Ynet писал о планах постепенного открытия аэропорта, начиная с первого этапа.

Минимальный период для реализации всего плана составляет два с половиной месяца.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и координатор правительства по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Рони Гамзу на данном этапе выступают против ослабления карантинных мер, введенных с 18 сентября. По данным СМИ, Нетаниягу предложит перейти к первому этапу плана ослабления карантина с 18 октября.

Отметим, что пока неясно, на каком этапе планируется отменить ограничение на удаление от дома на 1 км (вероятно, на 1-м или 2-м этапе) и когда будет разрешен отдых на пляжах и в парках.