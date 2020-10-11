Нетаниягу представлен план, предусматривающий открытие детсадов через две недели

Одной из центральных тем обсуждения в правительстве стали детские сады и условия их открытия, так как без этого родители маленьких детей не смогут вернуться к работе.

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" обозреватель Моав Верди сообщил, что в плане выхода из карантина, который обсуждался на совещании у Биньямина Нетаниягу 11 октября, говорится, что введение послаблений в режиме карантина и открытие дошкольных учреждений будет возможно при условии, что количество новых зараженных, выявленных в течение суток, будет менее 2000 человек, а коэффициент инфицирования будет не более 0,8. Обозреватель отметил, что установленные цели могут быть достигнуты не ранее, чем через две недели, а возможно, и только в начале ноября.

Согласно прогнозам института Вейцмана, которые были представлены на совещании, при коэффициенте инфицирования 0,8 количество новых зараженных в сутки каждые две недели будет снижаться в два раза.

При этом исследователи предупреждали: надо быть готовыми к тому, что при открытии детских садов произойдет некоторый рост заболеваемости, что отразится на внедрении следующих этапов программы. Таким образом, возобновление занятий в первых и вторых классах начальных школ будет возможно не ранее, чем через месяц или полтора месяца.

Моав Верди отметил, что, возможно, глава правительства Биньямин Нетаниягу решит отступить от предложенной ему стратегии, и ускорит процесс открытия дошкольных заведений.

Отметим, что после завершения совещания у главы правительства, министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц сообщил, что уже на этой неделе могут быть открыты детские сады, а также небольшие бизнесы, которые не работают фронтально с клиентами.

"На этот раз мы не может слишком быстро выходить из карантина. Но в ближайшие дни мы можем начать с большой осторожностью открывать места, в которых нет угрозы заражения. Уже на этой неделе будут открыты предприятия, которые не принимают посетителей, а через несколько дней мы можем предложить решение родителям маленьких детей", - сказал Бени Ганц. Бени Ганц отметил, что на ближайшем заседании кабинета по коронавирусу он будет выступать против продления режима чрезвычайного положения.

В воскресенье, 11 октября, глава службы общественного здоровья при минздраве Шарон Эльрои Прайc провела инструктаж для журналистов. Она рассказала о рекомендациях минздрава по постепенному выходу из режима карантина. И отметила, что в нет конкретных дат для перехода от этапа к этапу, а описаны условия, при достижении которых возможно вводить новые послабления.

Отметим, что ранее раввины нескольких ультрарелигиозных течений заявили, что йешивы откроются уже в понедельник, 12 октября. Открыть учебные заведения 11 октября также распорядился один из лидеров "литовского" направления, раввин Хаима Каневски. Позднее из окружения раввина сообщили сайту N12, что по просьбе мэра Иерусалима Хаим Каневски отдал распоряжение не открывать учебные заведения до достижения соглашения с местными органами власти. 92-летний раввин Каневски полторы недели назад заразился коронавирусом, в воскресенье, 11 октября, стало известно, что его состояние ухудшилось.