Проблемы Нетаниягу, драма в "Еш Атид" и усиление Беннета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Предстоящая неделя является одной из важнейших в политической карьере Биньямина Нетаниягу, Большую часть недели он проведет в США, куда судя по всему отправится в воскресенье. Апогеем визита станет подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это соглашение, которое даже самые острые критики премьер-министра справедливо называют историческим, позволит главе правительства не только навсегда войти в историю как глава правительства еврейского государства, добившийся соглашения о мире с арабской страной без территориальных уступок и без привязки к извечной палестинской проблеме, но и даст возможность главе правительства забыть на короткое время о двух проблемах, на которых уже много месяцев сосредоточено все его внимание: эпидемия коронавируса и приближающееся возобновление судебного процесса. И ни в одном из этих двух противостояний "ничто хорошее ему не угрожает".

Когда в конце прошлой недели было принято решение о введении карантина в "красных" населенных пунктах, казалось, что произошло то, чего все так долго ждали: правительство перестало сомневаться и колебаться и приняло решение. Через два дня оказалось, что это только показалось. Письмо мэров городов с ультраортодоксальным населением, тяжелая встреча с Лицманом, Гафни и Дери – и карантин был заменен "ночным комендантским часом". "Ты проиграешь следующие выборы", – без обиняков сказали Нетаниягу представители ультраортодоксов. "На тебе свет клином не сошелся", – сказали они премьер-министру и устроили радушный прием Бени Ганцу в Бней Браке. Глава "Кахоль Лаван" не ограничился этим, а дал интервью ультраортодоксальным СМИ. Все это было скорее демонстрацией для одного зрителя (Нетаниягу), чем началом реального союза, но своей цели ультраортодоксы достигли: карантин в "красных" населенных пунктах не ввели. Вместо этого "праздничный карантин" получил весь Израиль. "Мы должны считаться со своими коалиционными партнерами", – заявил заместитель министра здравоохранения Йоав Киш. Цену за это заплатит вся страна.

"В любом случае всеобщий карантин неизбежен. Попытка ввести его только в "красных" городах – это лишь первый шаг на пути к более радикальным действиям", – говорил источник в ШАСе. Возможно. Очевидно лишь, что решения правительства продиктованы политическими (в большей степени, чем эпидемиологическими) мотивами.

Всеобщий карантин будет очень дорого стоить израильской экономике. Министерство финансов опубликовало оценку, согласно которой месяц карантина обернется потерями 20 миллиардов шекелей. Даже если оценка завышена, даже если карантин продлится не месяц (а надо помнить, что военная разведка опубликовала отчет, согласно которому карантин, протяженностью менее месяца неэффективен), цифры пугающие.

Ответственность лежит не только на Нетаниягу. "Кахоль Лаван", напомним, мотивировали свое вступление в коалицию, помимо прочего, стремлением "подставить плечо" в борьбе с коронарвирусом. На этой неделе они вновь подставили плечо юридическому советнику правительства и всей юридической системе в борьбе с премьер-министром.

Репортаж журналиста "Кешет" Амита Сегаля о том, что выглядит как грубые провалы в работе полиции и госпрокуратуры, пролился бальзамом на раны Биньямина Нетаниягу. Неизвестно, есть ли у этих материалов юридическая ценность, и не стоит придавать слишком серьезного внимания требованиям главы коалиции Мики Зоара немедленно закрыть "дело 2000" из-за "конфликта интересов", в котором оказался офицер полиции. Но, как сказал на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" профессор Одед Мудрик, в прошлом глава окружного суда в Тель-Авиве, Нетаниягу ведет сразу две кампании: судебную и общественную. "Рано говорить о том, какие последствия это будет иметь для судебной кампании, однако очевидно, что с точки зрения общественной Нетаниягу приобрел очки". В "Кахоль Лаван" незамедлительно "вспомнили", что их задача – охрана "независимости судебной системы" и перешли в атаку. Выступление министра юстиции Ави Нисанкорена в Кнессете в минувшую среду было беспрецедентно резким. Столь же беспрецедентным было вмешательство в дискуссию спикера Кнессета Ярива Левина. Как правило, председатель парламента остается над схваткой. Левин нарушил это неписаное правило. Предвыборная кампания в полном разгаре.

Неспокойно и в главной оппозиционной партии "Еш Атид". Требование, выдвинутое Офером Шелахом о проведении праймериз неожиданно для Яира Лапида поддержали многие во фракции. Даже Рам Бен Барак, человек, который был одним из главных "приобретений" Лапида, заявил, что намерен бороться за пост лидера. Лапид уже заявил, что выборы пройдут в будущем году, однако его противники по-прежнему убеждены, что он попытается затянуть этот процесс как можно дольше. Пока неизвестно, как себя поведет Офер Шелах. Судя по пустыне, образовавшейся вокруг него на последнем заседании фракции, он закончил свой путь в партии Яира Лапида. С другой стороны, в МЕРЕЦ уже объявили, что не нуждаются в его услугах как потенциального лидера. Создание новой политической структуры не пойдет на пользу левому лагерю. Ни один избиратель "Ликуда" не проголосует за "Еш Атид", так как оттуда ушел Шелах. В то же время, будет немало избирателей "Еш Атид" и МЕРЕЦ, которые будут рады проголосовать за Шелаха. От этого передела голосов выиграет Биньямин Нетаниягу.

Пока Нетаниягу, Ганц и Лапид топчутся на месте, Нафтали Беннет и блок "Ямина" продолжают усиливаться в опросах. 21 мандат, полученный правыми в опросе "Решет" далеко выходят за границы национально-религиозного сектора. При этом речь идет не только об увеличении числа мандатов, но и о соответствии должности премьер-министра. "Опросы как духи – их приятно нюхать, но опасно пить". Беннету безусловно рано ударяться в эйфорию, но в настоящий момент он на пути к тому, чтобы стать политиком, от которого будет зависеть личность следующего премьер-министра Израиля. У "Ямины" есть тенденция терять мандаты по мере приближения к выборам. На это рассчитывают и Нетаниягу, и Лапид. После выборов, а возможно и до них, оба попытаются заключить союз с Беннетом, и вновь зазвучит слово "ротация". Еще никогда религиозный политик не был так близок к канцелярии премьер-министра.





