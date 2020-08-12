Разрешено к публикации: предотвращена кибератака против оборонной промышленности Израиля
В среду, 12 августа, была разрешена к публикации информация о том, что управление безопасности министерство обороны Израиля в сотрудничестве с другими службами безопасности предотвратило кибератаку, направленную на ведущие оборонные предприятия Израиля.
Пресс-служба минобороны Израиля сообщает, что была выявлена попытка международной хакерской группы "Lazarus" взломать сервера ряда израильских оборонных компаний. Хакеры создали поддельные профили в профессиональной социальной сети Linkedin и выдавали себя за менеджеров, генеральных директоров и ведущих должностных лиц HR-департаментов, а также представителей международных компаний. Они выходили на связь с сотрудниками израильских оборонных компаний, вступая в переписку и предлагая им привлекательные вакансии, в то же время пытаясь взломать компьютеры израильтян, чтобы получить доступ к секретной информации.
Действия злоумышленников были пресечены. Как заявляет пресс-служба минобороны Израиля, ущерб причинен не был.
В официальной публикации сказано, что за группой "Lazarus" стоит некое иностранное государство, однако страна не называется.
Ранее многие СМИ сообщали, что за группой "Lazarus" стоят власти Северной Кореи. Причем похожим образом эта группа в 2019 году пыталась запустить вирус во внутреннюю электронную почту в одной из израильских оборонных компаний. О чем писала в марте 2019-го газета "Гаарец". Возможно, минобороны Израиля только сейчас предало гласности сведения о событиях начала прошлого года.
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