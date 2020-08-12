Разрешено к публикации: предотвращена кибератака против оборонной промышленности Израиля

В среду, 12 августа, была разрешена к публикации информация о том, что управление безопасности министерство обороны Израиля в сотрудничестве с другими службами безопасности предотвратило кибератаку, направленную на ведущие оборонные предприятия Израиля.

Пресс-служба минобороны Израиля сообщает, что была выявлена попытка международной хакерской группы "Lazarus" взломать сервера ряда израильских оборонных компаний. Хакеры создали поддельные профили в профессиональной социальной сети Linkedin и выдавали себя за менеджеров, генеральных директоров и ведущих должностных лиц HR-департаментов, а также представителей международных компаний. Они выходили на связь с сотрудниками израильских оборонных компаний, вступая в переписку и предлагая им привлекательные вакансии, в то же время пытаясь взломать компьютеры израильтян, чтобы получить доступ к секретной информации.

Действия злоумышленников были пресечены. Как заявляет пресс-служба минобороны Израиля, ущерб причинен не был.

Ранее многие СМИ сообщали, что за группой "Lazarus" стоят власти Северной Кореи. Причем похожим образом эта группа в 2019 году пыталась запустить вирус во внутреннюю электронную почту в одной из израильских оборонных компаний. О чем писала в марте 2019-го газета "Гаарец". Возможно, минобороны Израиля только сейчас предало гласности сведения о событиях начала прошлого года.