Компромисс по бюджету и закон, блокирующий Нетаниягу: день голосований в Кнессете

В среду, 12 августа, Кнессет проголосует в предварительном чтении по двум законопроектам, которые могут повлиять на будущее коалиции и ее стабильность.

На рассмотрение парламента будет вынесен законопроект об отсрочке последней даты утверждения бюджета. Речь идет об увеличении периода времени, который есть у правительства, приведенного к присяге в год, на который нет утвержденного бюджета. Согласно действующему законодательству, бюджет должен быть утвержден в течение ста дней. Согласно поправке, представленной депутатом Цви Хаузером ("Дерех Эрец"), этот период времени увеличивается вдвое. и у правительства будут двести дней для утверждения бюджета. "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получают, таким образом, возможность преодолеть противоречия по вопросу о бюджете.

Газета "Исраэль а-Йом" цитирует слова высокопоставленного источника в окружении премьер-министра, заявившего, что Нетаниягу убежден в возможности разрешить разногласия, однако не согласится на утверждение двухгодичного бюджета, как того требует "Кахоль Лаван" и как это записано в коалиционных соглашениях.

Таким образом, за законопроект отдадут свои голоса депутаты от "Еш Атид -ТЭЛЕМ", МЕРЕЦ, НДИ и Объединенного арабского списка. Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил накануне, что, по его мнению, Нетаниягу и его пребывание на посту премьер-министра являются главным препятствием на пути решения проблем, стоящих перед государством Израиль. В свою очередь, в "Кахоль Лаван" утверждают, что предлагали Яиру Лапиду отложить на неделю голосование по законопроекту, так как в течение недели выяснится – есть ли компромисс в вопросе бюджета, что должно было определить, как проголосует "Кахоль Лаван". Однако, как сообщает "Кан Бет", Лапид отклонил это предложение.

Телеканал "Кешет" сообщил, что Нетаниягу потребовал от Ганца внести изменения в текст коалиционного соглашения. Нетаниягу настаивает на изменении порядка назначения высокопоставленных чиновников, в первую очередь, представителей правоохранительной системы. Нетаниягу хочет закрепить в коалиционных соглашениях отмену специальных комиссий по назначению госпрокурора, генинспектора полиции и и других фигур. Еще одно изменение, которое, как ожидается вызовет возражения "Кахоль Лаван", предусматривает автоматический роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов, если БАГАЦ наложит вето на продолжение пребывания Биньямина Нетаниягу в правительстве. Изначально в коалиционных соглашениях это предусмотрено лишь в период пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра. Глава правительства настаивает, чтобы тот же принцип распространился и на период пребывания Бени Ганца в должности главы правительства.