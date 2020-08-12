ЦАХАЛ: при обстреле целей в Газе одна ракета, выпущенная с вертолета, упала на израильской территории

Утром в среду, 12 августа, пресс-служба ЦАХАЛа уведомила, что одна из ракет, выпущенных израильским вертолетом минувшей ночью по цели в секторе Газы, упала на израильской территории, но не взорвалась.

Никто не пострадал, ущерб причинен не был, сказано в сообщении ЦАХАЛа. Однако сайт Walla пишет, что был причинен незначительный ущерб одному из коровников в кибуце, расположенном около границы с Газой.

В ближайшие часы неразорвавшаяся ракета будет эвакуирована с места падения, заявляют военные.

Отметим, что речь идет о крайне редком инциденте при боевых действиях ЦАХАЛа.

В ночь на среду, 12 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые вертолеты и танки обстреляли военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты боевиков ХАМАСа. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивалось, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС выпустили несколько ракет по объекту "Насарим" (Нецарим), к западу от города Газа, по цели около бывшего аэропорта Газы к востоку от Рафаха, а также по контрольно-пропускным пунктам в районе Ан-Нахда к востоку от Рафаха и возле свалки Джухр ад-Дик к востоку от города Газа. В сообщении отмечается, что был причинен значительный ущерб, но сведений о пострадавших не поступало.

Вечером 11 августа пожарная служба Израиля сообщала, что в течение вторника на израильской территории, граничащей с сектором Газы, было зафиксировано 68 пожаров, вызванных "огненными шарами". Отмечалось, что это рекордное число пожаров после возобновления "огненного террора" из Газы.





