Вкусна ли израильская вода? Итоги опроса NEWSru.co.il
Редакция NEWSru.co.il провела опрос, целью которого было выяснение того, сколько воды и какую воду употребляют наши читатели, какие технологии и компании выбирают.
В опросе, который проводился в течение одних суток (11-12 августа), приняли участие 1914 респондентов (1579 из них ответили на все 17 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
Абсолютное большинство опрошенных (83%) заявили, что больше пьют чистую питьевую воду, чем другие напитки. Большинство (62%) в сутки выпивают 1-2 литра воды (с учетом чая, кофе и других напитков). При этом подавляющее большинство (73%) говорят, что в период после начала эпидемии коронавируса в марте 2020 года их суточное потребление воды не увеличилось.
Большинство участников опроса (55%) дома употребляют воду из бутылок, купленных в магазине. 22% пользуются кувшином со сменным фильтром. 22% пьют воду из минибара с системой фильтрации водопроводной воды. 15% используют установки с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе. 11% пьют воду из-под крана без фильтрации. 6% – из специальной установки, использующей большие емкости с водой, 3% – из бутылок, доставленных компанией по абонементу.
При этом на работе чаще всего воду пьют из минибара с системой фильтрации водопроводной воды – 47%. Далее следуют такие варианты: из бутылок, купленных в магазине – 27%, из установки с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе – 9%, из специальной установки, использующей большие емкости с водой – 7%, из-под крана без фильтрации – 5%, из бутылок, доставленных компанией по абонементу – 4%, из кувшина со сменным фильтром – 4%.
28% опрошенных приходилось сталкиваться с ситуацией, когда питьевая вода из больших емкостей имела неприятный привкус.
Когда речь идет о питьевой воде из бутылок, наши израильские читатели предпочитают следующих производителей: "Эйн Геди" – 35%, "Мей Эден" – 32%, "Невиот" – 22%, "Сан Бенедетто" – 20%, "Аква Нова" – 12%.
Только 11% наших читателей регулярно покупают или получают по абонементу маленькие бутылки минеральной воды (0,3, 0,5, 0,75 литра). 57% покупают их "иногда, но не часто". 31% не покупают никогда.
Большинство опрошенных (52%) считают, что министерство экологии должно распространить на воду в больших бутылках (1, 1,5, 2 литра) Закон о залоге (30 агорот за бутылку, которые возвращаются при сдаче пустой бутылки в магазин), чтобы стимулировать переработку пластика.
52% респондентов заявляют, что всегда выбрасывают пластиковые бутылки в специальный контейнер. 22% – "как правило, но не всегда", 14% – "изредка", 10% – "никогда".
У более, чем четверти наших читателей (27%), дома есть установка (минибар) с питьевой водой. Наибольшей популярностью пользуются компании: "Тами4" – 14%, "Мей Эден" – 4%, "Невиот" – 2%. В абсолютном большинстве случаев клиенты этих компаний говорят, что довольны обслуживанием (93-97%).
У большинства участников опроса (53%) такая установка (минибар) с питьевой водой есть на рабочем месте: "Тами4" – 27%, "Мей Эден" – 5%, "Невиот" – 2%.
По мнению наших читателей, самые важные функции в установке (минибаре) с питьевой водой: охлаждение – 53%, нагревание – 45%, возможность налить заранее определенное количество воды – 16%, возможность сделать "газировку" – 13%.
Был задан вопрос: "Представьте, что вы переехали в новый дом, и вам нужно выбрать способ доставки домой питьевой воды. Какие варианты сегодня вы выберете, учитывая ваши требования, опыт, бюджет и соотношение цена-качество?" Ответы по частоте распределились так: 1) бутилированная вода (покупка в магазине) – 35%, 2) минибар с системой фильтрации водопроводной воды – 27%, 3) установка с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе – 21%, 4) кувшин со сменным фильтром – 15%, 5) вода из-под крана без фильтрации – 8%, 6) специальная установка с большими емкостями с водой (доставка компанией по абонементу) – 7%, 7) бутилированная вода (доставка компанией по абонементу) – 4%, 8) кувшин с серебряной ложкой, в котором охлаждается кипяченая вода – 1%.
Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что употребление для питья опресненной морской воды опасно для здоровья?" Самый частый ответ, 69%: "У меня нет необходимой квалификации для оценки такого мнения". 16% с таким мнением не согласны, 12% – согласны.
27% респондентов согласны с мнением "израильская вода невкусная". 44% с этим не согласны. Прочие затруднились с ответом на вопрос.
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