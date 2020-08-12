Вкусна ли израильская вода? Итоги опроса NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il провела опрос, целью которого было выяснение того, сколько воды и какую воду употребляют наши читатели, какие технологии и компании выбирают.

В опросе, который проводился в течение одних суток (11-12 августа), приняли участие 1914 респондентов (1579 из них ответили на все 17 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса (55%) дома употребляют воду из бутылок, купленных в магазине. 22% пользуются кувшином со сменным фильтром. 22% пьют воду из минибара с системой фильтрации водопроводной воды. 15% используют установки с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе. 11% пьют воду из-под крана без фильтрации. 6% – из специальной установки, использующей большие емкости с водой, 3% – из бутылок, доставленных компанией по абонементу.

При этом на работе чаще всего воду пьют из минибара с системой фильтрации водопроводной воды – 47%. Далее следуют такие варианты: из бутылок, купленных в магазине – 27%, из установки с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе – 9%, из специальной установки, использующей большие емкости с водой – 7%, из-под крана без фильтрации – 5%, из бутылок, доставленных компанией по абонементу – 4%, из кувшина со сменным фильтром – 4%.

28% опрошенных приходилось сталкиваться с ситуацией, когда питьевая вода из больших емкостей имела неприятный привкус.

Когда речь идет о питьевой воде из бутылок, наши израильские читатели предпочитают следующих производителей: "Эйн Геди" – 35%, "Мей Эден" – 32%, "Невиот" – 22%, "Сан Бенедетто" – 20%, "Аква Нова" – 12%.

Большинство опрошенных (52%) считают, что министерство экологии должно распространить на воду в больших бутылках (1, 1,5, 2 литра) Закон о залоге (30 агорот за бутылку, которые возвращаются при сдаче пустой бутылки в магазин), чтобы стимулировать переработку пластика.

52% респондентов заявляют, что всегда выбрасывают пластиковые бутылки в специальный контейнер. 22% – "как правило, но не всегда", 14% – "изредка", 10% – "никогда".

У более, чем четверти наших читателей (27%), дома есть установка (минибар) с питьевой водой. Наибольшей популярностью пользуются компании: "Тами4" – 14%, "Мей Эден" – 4%, "Невиот" – 2%. В абсолютном большинстве случаев клиенты этих компаний говорят, что довольны обслуживанием (93-97%).

У большинства участников опроса (53%) такая установка (минибар) с питьевой водой есть на рабочем месте: "Тами4" – 27%, "Мей Эден" – 5%, "Невиот" – 2%.

По мнению наших читателей, самые важные функции в установке (минибаре) с питьевой водой: охлаждение – 53%, нагревание – 45%, возможность налить заранее определенное количество воды – 16%, возможность сделать "газировку" – 13%.

Был задан вопрос: "Представьте, что вы переехали в новый дом, и вам нужно выбрать способ доставки домой питьевой воды. Какие варианты сегодня вы выберете, учитывая ваши требования, опыт, бюджет и соотношение цена-качество?" Ответы по частоте распределились так: 1) бутилированная вода (покупка в магазине) – 35%, 2) минибар с системой фильтрации водопроводной воды – 27%, 3) установка с системой фильтров или обратного осмоса в водопроводе – 21%, 4) кувшин со сменным фильтром – 15%, 5) вода из-под крана без фильтрации – 8%, 6) специальная установка с большими емкостями с водой (доставка компанией по абонементу) – 7%, 7) бутилированная вода (доставка компанией по абонементу) – 4%, 8) кувшин с серебряной ложкой, в котором охлаждается кипяченая вода – 1%.

27% респондентов согласны с мнением "израильская вода невкусная". 44% с этим не согласны. Прочие затруднились с ответом на вопрос.





