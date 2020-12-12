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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2020 г., 19:39

Четвертое смертельное ДТП за выходные дни: возле Акко погиб мотоциклист

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Четвертое смертельное ДТП за выходные дни: возле Акко погиб мотоциклист

В субботу, 12 декабря, около 19:00, на шоссе 4, на участке между кибуцами Кфар Масарик и Эйн а-Мифрац, недалеко от Акко, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом; в результате аварии тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир.

Прибывшие на место парамедики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины примерно 25 лет, состояние другого врачи оценивают как критическое. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили незначительные травмы.

За минувшие выходные произошли четыре ДТП, приведшие к гибели людей. Несколькими часами ранее в субботу у перекрестка Бейт-Даган, возле въезда в поселок Мишмар а-Шива, столкнулись две легковые машины. В результате этой аварии погибла 25-летняя женщина. Еще одна молодая женщина получила тяжелые травмы; в тяжелом состоянии находится 30-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу "Асаф а-Рофе" и "Шиба".


Также в субботу в Негеве автомобиль сбил шестилетнего мальчика из бедуинской деревни Хура в Негеве. Ребенок в критическом состоянии был доставлен бригадой парамедиков МАДА в больницу "Сорока", где вскоре умер, несмотря на все усилия врачей.

Накануне на 1-м шоссе, около развязки Шаар а-Гай, легковой автомобиль Daihatsu Sirion врезался в грузовик, остановившийся на обочине из-за технической неисправности.

В результате аварии погибли два брата, пяти и семи лет. Позднее были разрешены к публикации их имена: Едидья Хаим и Элишив Юнгрейс, из поселка Бейт Эль.

Их старший брат, 14-летний Яир, и водитель легковой машины, дядя мальчиков, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Мальчики и их дядя выехали из дома за несколько часов до наступления шабата, чтобы навестить родственников.

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