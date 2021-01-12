Либерман отказался встречаться с Ганцем. "Ты упустил свою возможность"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман отклонил предложение главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца встретиться и обсудить возможность создания единого центристского блока.

"Бени, нет никакого смысла во встрече, вся цель которой обеспечить тебе место в Кнессете. Свой шанс сменить Нетаниягу ты уже упустил. Есть 1300000 причин тебе не верить", - заявил глава НДИ, подразумевая число избирателей, голосовавших за "Кахоль Лаван" на последних выборах.

Напомним, что накануне Бени Ганц призвал лидеров всех центристских и левых партий встретиться, чтобы обсудить создание единого блока, который будет баллотироваться на выборах. Ганц направил обращение главе "Еш Атид" Яиру Лапиду, главе партии "А-Исраэлим" Рону Хульдаи, главе МЕРЕЦ Ницану Горовицу, главе ТЭЛЕМ Моше Яалону, главе НДИ Авигдору Либерману, главе партии "Авода" Амиру Перецу, главе "Тнуфа" Оферу Шелаху и главе партии "А-Калькалит" Ярону Зелихе. "Сейчас не время для мелких обид. Необходимо объединить все силы для того, чтобы сменить власть. Если исчезнет эго - исчезнет Нетаниягу", - заявил Ганц.

К настоящему моменту, никто из приглашенных не дал положительного ответа на предложение Ганца. В то же время, Офер Шелах и Моше Яалон сделали своим заявления. Оба пообещали сделать "все необходимое и возможное" для того, чтобы сформировать правительство без Биньямина Нетаниягу.

Между "Ликудом" и Объединенным арабским списком находятся не менее десяти партий, которые намерены баллотироваться в Кнессет 24-го созыва. Эти партии продолжают формировать свои предвыборные списки. 12 января депутат Кнессета Асаф Замир заявил, что не намерен баллотироваться на ближайших выборах. "Если будут объявлены выборы на пост мэра Тель-Авива, я серьезно обдумааю возможность принять в них участие", - заявил Замир.

В свою очередь, на правом фланге продолжают обсуждать решение главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича баллотироваться самостоятельно, отдельно от партии "Ямина" во главе с Нафтали Беннетом. В политических кругах не исключают возможности того, что заявление Смотрича является лишь формой давления на Беннета в переговорах о формировании единого списка. В настоящий момент переговоры зашли в тупик из-за требования Смотрича предоставить ему пять мест в первой десятке. Беннет, со своей стороны, готов предоставить партии "Ционут Датит" три места.