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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2021 г., 00:17

Суд запретил к показу фильм "Дженин, Дженин" и распорядился изъять его копии

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режиссер фильма "Дженин, Дженин" Нисим Магнадж

Окружной суд Лода поставил точку в судебной тяжбе, тянувшейся с 2016 года. Судья Халит Силаш выпустила судебный запрет на показ в Израиле документальной картины "Дженин, Дженин" и распорядилась изъять из обращения все копии фильма.

В решении суда также говорится, что режиссер фильма Мухаммед Бакри обязан выплатить истцу компенсацию в размере 175 тысяч шекелей, а также оплатить его судебные расходы в размере 50 тысяч шекелей.

В решении суда не упоминается сервис YouTube, и, следовательно, картину по-прежнему можно будет найти в интернете.


Гражданский иск к режиссеру фильма был подан в 2016 году подполковником запаса Нисимом Магнаджи, который в 2002 году участвовал в операции ЦАХАЛа в Дженине. Он обвинил автора документальной картины в клевете и недобросовестном отборе материала и требовал выплатить ему, а также другим бойцам, участвовавшим в операции, компенсацию в размере 2,6 млн шекелей. Иск поддержала государственная прокуратура с санкции юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

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