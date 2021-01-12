Суд запретил к показу фильм "Дженин, Дженин" и распорядился изъять его копии

Окружной суд Лода поставил точку в судебной тяжбе, тянувшейся с 2016 года. Судья Халит Силаш выпустила судебный запрет на показ в Израиле документальной картины "Дженин, Дженин" и распорядилась изъять из обращения все копии фильма.

В решении суда также говорится, что режиссер фильма Мухаммед Бакри обязан выплатить истцу компенсацию в размере 175 тысяч шекелей, а также оплатить его судебные расходы в размере 50 тысяч шекелей.

В решении суда не упоминается сервис YouTube, и, следовательно, картину по-прежнему можно будет найти в интернете.

Гражданский иск к режиссеру фильма был подан в 2016 году подполковником запаса Нисимом Магнаджи, который в 2002 году участвовал в операции ЦАХАЛа в Дженине. Он обвинил автора документальной картины в клевете и недобросовестном отборе материала и требовал выплатить ему, а также другим бойцам, участвовавшим в операции, компенсацию в размере 2,6 млн шекелей. Иск поддержала государственная прокуратура с санкции юридического советника правительства Авихая Мандельблита.