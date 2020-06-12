БАГАЦ как союзник Нетаниягу и закон о призыве. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

7 февраля 2017 года Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об упорядочивании статуса еврейских форпостов в Иудее и Самарии. Закон должен был позволить легализовать задним числом более двух тысяч единиц жилья, которые были построены на так называемых частных палестинских землях. Как правило, владельцы этих земель "вспоминали" о том, что они владельцы, лишь когда на месте обнаруживалось еврейское присутствие. До тех пор земли годами, а иногда и десятилетиями не обрабатывались. Но стоило там появиться поселенцам, как активисты "Шалом ахшав" находили владельцев, инициировали подачу исков в БАГАЦ, и суд отдавал распоряжения снести постройки. Амона и Натив а-Авот лишь самые громкие из подобных случаев последних лет. Закон предусматривал выплату владельцам компенсаций или предоставление им альтернативных участков земли.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в феврале 2017-го не принимал участия в голосовании. Повод для отсутствия в зале заседаний у премьер-министра был более чем уважительный: в это время он находился с официальным визитом в Лондоне. В окружении Нетаниягу заявляли, что он очень хотел проголосовать, однако из-за задержки рейса из Лондона, не успел вовремя попасть в Кнессет.

Впрочем, у Нетаниягу были более веские причины для отсутствия, чем авиационный форс-мажор. Глава правительства был, мягко говоря, не в восторге от закона. Он отлично понимал, что шанс пережить иск в БАГАЦ у этого закона призрачный. Ведь юридический советник правительства объявил, что не намерен защищать закон в БАГАЦе из-за его неконституционности. Нетаниягу опасался и дипломатических последствий принятия закона. В беседах с приближенными он даже говорил, что намерение утвердить этот закон является импульсом к принятию Советом безопасности ООН резолюции 2334, постановившей, что все поселения являются незаконными.

Был у прохладного отношения Нетаниягу к закону и сугубо политический аспект. Представители "Байт Иегуди" и члены лобби за Эрец-Исраэль фактически вынудили Нетаниягу хотя бы на словах поддержать законопроект. Глава правого правительства не может позволить себе выступать против легализации еврейского присутствия в Иудее и Самарии, он не может себе позволить, чтобы "некий" Нафтали Беннет обогнал его на правом повороте. Нетаниягу дал "зеленый свет" утверждению закона, сразу же после его утверждения был подан иск в БАГАЦ, и на этой неделе, 9 июня 2020-го, расширенная коллегия суда почти единогласно (восемь против одного Ноама Солберга) постановила, что закон является неконституционным и распорядилась отменить его.

Большего подарка премьер-министру было трудно себе представить. БАГАЦ избавил его от головной боли, связанной с этим законом, а с другой стороны, освободил Нетаниягу от ответственности. В первой же реакции "Ликуда" выражалось сожаление по поводу того факта, что БАГАЦ вмешался и отменил закон. "Ликуд" также пообещал повторно утвердить закон. "Мы утвердим закон даже ценой политического кризиса с "Кахоль Лаван"", – заявил один из депутатов "Ликуда". В "Кахоль Лаван" не очень почтительно хихикнули. "Они не пойдут сейчас на развал коалиции из-за закона, у которого нет шансов быть утвержденным из-за решения БАГАЦа", – заявил министр в министерстве обороны Михаэль Битон.

Решение БАГАЦа отменить закон о форпостах может быть полезно Нетаниягу еще и потому, что станет импульсом для изменения позиции поселенцев и всего правого лагеря по поводу "сделки века". "Большинство форпостов находятся внутри территории, предназначенной для аннексии. Распространение суверенитета станет решающим фактором. После аннексии статус форпостов будет упорядочен сам собой", – заявляют в "Ликуде". Поселенцев это не убеждает. На этой неделе они встретились с министром обороны и сменным главой правительства Бени Ганцем. Есть разные версии по поводу содержания встречи, однако одно ее участникам стало ясно вне всяких сомнений: Ганц не будет мешать Нетаниягу аннексировать Иорданскую долину и отдельные районы Иудеи и Самарии, он только предупредит о международных последствиях и потребует выполнения остальных параграфов "сделки века". А речь там идет о замораживании строительства, о переговорах с Палестинской автономией, о создании Палестинского государства. Нетаниягу предстоит очень тяжело поработать, чтобы убедить влиятельное поселенческое лобби пойти на это.

С началом работы правительства вернулся к жизни и закон о призыве. Напомним, что именно этот закон стал формальным поводом к роспуску Кнессет 20-го созыва в декабре 2018 года. С тех пор БАГАЦ несколько раз давал согласие на перенос даты, не позднее которой должен быть принят закон. Сейчас речь идет о середине июня. Министр обороны Бени Ганц попросил у БАГАЦа дать ему дополнительное время. Одновременно стало известно, что "Кахоль Лаван" предложил ультраортодоксам принять законопроект в том виде, в котором он был принят в первом чтении с обещанием внести в него изменения впоследствии. Ультраортодоксы отказались, поставив Ганца перед сложным выбором – с кем ссориться: с НДИ и "Еш Атид", согласившись на просьбу харедим, или с самими харедим, проигнорировав эти просьбы. При этом дополнительные недели, которые БАГАЦ может дать, не изменят картину. Харедим требуют, чтобы квоты на призыв устанавливались решением правительства, а не законом. Найти компромисс по этому поводу невозможно. Будет или так, или иначе. Как именно, мы увидим в ближайшее время.