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NEWSru.co.il :: В Израиле12 июня 2020 г., 10:02

В Хайфе обрушилась одна из охладительных башен на территории НПЗ

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В Хайфе обрушилась одна из охладительных башен на территории НПЗ В Хайфе обрушилась одна из охладительных башен на территории НПЗ До обрушения

Утром в пятницу, 12 июня, произошло частичное обрушение одной из двух охладительных башен на территории Хайфского НПЗ. В результате обрушения строения никто не пострадал и не произошло утечки химикатов.

На место по тревоге были вызваны крупные силы пожарной охраны. В результате обрушения в воздух поднялось значительное количество пыли.

Обрушившееся строение, являющееся одним из наиболее узнаваемых в Хайфе, не используется последние 11 лет. Во второй башне действует центр посетителей НПЗ.

Бетонные башни были построены в 30-е годы прошлого столетия и находятся в стороне от основных инфраструктурных объектов НПЗ. Для многих жителей Хайфы эта пара башен была одним из символов города.

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