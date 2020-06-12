В Хайфе обрушилась одна из охладительных башен на территории НПЗ

Утром в пятницу, 12 июня, произошло частичное обрушение одной из двух охладительных башен на территории Хайфского НПЗ. В результате обрушения строения никто не пострадал и не произошло утечки химикатов.

На место по тревоге были вызваны крупные силы пожарной охраны. В результате обрушения в воздух поднялось значительное количество пыли.

Обрушившееся строение, являющееся одним из наиболее узнаваемых в Хайфе, не используется последние 11 лет. Во второй башне действует центр посетителей НПЗ.

Бетонные башни были построены в 30-е годы прошлого столетия и находятся в стороне от основных инфраструктурных объектов НПЗ. Для многих жителей Хайфы эта пара башен была одним из символов города.