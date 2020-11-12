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NEWSru.co.il :: В Израиле12 ноября 2020 г., 20:01

Израильские компании заплатили 112 тысяч долларов иранским хакерам в качестве выкупа

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Израильские компании заплатили 112 тысяч долларов иранским хакерам в качестве выкупа

Израильской компании Check Point Software Technologies сообщила, что израильские компании, ставшие в последние месяцами жертвами кибератак, выплатили иранским хакерам в общей около 112 тысяч долларов.

Специалисты компании сообщили, что хакеры используют для атак механизм удаленного подключения сотрудников компаний к корпоративной сети. Сайт "Калькалист" указал, что жертвами атак, в частности стали, крупная адвокатская фирма и компания по разработке компьютерных игр. Компьютеры в фирмах были заблокированы, а данные о фирмах, ставших жертвами атаки, была слита в даркнет. Хакеры требовали выкуп в размере 7-9 биткойнов за расшифровку данных.

Специалисты по компьютерной безопасности отмечают, что разновидность вируса-вымогателя Pay2Key является сложной, вирус шифрует целые корпоративные сети за час, что может привести к потере огромного объема данных, если не будет выплачен выкуп.


По данным Check Point, четыре израильские компании заплатили вымогателям, что позволило следователям отследить денежные переводы между счетами биткойн-кошельками. Вместе с израильской исследовательской блокчейн-компанией Whitestream удалось отследить операции, и цепочка привела к иранской платформе для покупки и продажи цифровой валюты Excoino.

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