Первые порции вакцины Pfizer Израиль может получить уже в январе

После заседания кабинета по борьбе с коронавирусом глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, когда ожидается получение Израилем первой партии вакцины, разработанной компанией Pfizer.

В корреспондентском чате на сайте N12 говорится, что, по словам главы правительства, Израиль получит вакцину в числе ведущих стран мира. Уже в январе поступит первая партия, затем каждый месяц будет увеличиваться количество порций, получаемых Израилем.

Ранее пресс-служба главы правительства передала, что около двух часов ночи 12 ноября Биньямин Нетаниягу имел второй разговор с Альбертом Бурла, генеральным директором компании Pfizer, однако на этот раз к телефонному разговору подключились заместитель юридического советника правительства Рои Шайндорф и юридический советник компании Pfizer. Пресс-служб отмечала, что удалось достигнуть значительного прогресса в переговорах и что в ближайшие дни возможно подписание контракта между Израилем и компанией Pfizer.

На заседании кабинета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 12 ноября и продолжалось несколько часов, обсуждалась статистика заболеваемости, возможность введения новых послаблений в соответствии со стратегией выхода из карантина и возможность введения "комендантского часа" и возможность открытия торговых центров. И хотя кабинет не принял никаких решений, после завершения заседания ремьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился срочно созвать совещание для обсуждения возможности введения ограничений в вечерние и ночные часы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что совещание должно состояться в ближайшие часы. Его будет проводить Итан Бен-Давид, заместитель главы Совет национальной безопасности, на заседение приглашено ограниченное число министров, а также представители различных государственных ведомств. В приглашениях, которые были разосланы участникам, указывается, что совещание будет посвящено правовым аспектам и возможностям осуществления надзора за соблюдением ограничений.

Отметим, что некоторые члены кабинета по борьбе с коронавирусом высказывали мнение, что открытие крупных торговых центров должно сопровождаться введением ночных ограничений для сдерживания заболеваемости. По их мнению, это, в частности, будет препятствовать проведению массовых мероприятий, свадеб и вечеринок, обычно проходящих в вечерние часы.

В тоже время специалисты министерства здравоохранения высказывают сомнения в эффективности этой меры.