Иерусалим:
13 - 20°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
19 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 ноября 2020 г., 11:23

Обнаружено тело военнослужащего Саги Бен Давида

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Обнаружено тело военнослужащего Саги Бен Давида Около КПП "Хизмэ"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об обнаружении тела военнослужащего Саги Бен-Давида, поиски которого велись в последние сутки.

Сообщение передано семье военнослужащего.

11 ноября родители 21-летнего военнослужащего Саги Бен-Давида обратились к израильтянам с просьбой о помощи в его розыске. Позднее просьбу о помощи в розыске военнослужащего также опубликовала полиция.

Сообщалось, что 10 ноября Саги покинул военную базы Анатот, на которой проходит службу, и поехал на КПП "Хизмэ", с тех пор о нем не было никаких вестей.

СМИ писали, что в последний раз Саги Бен-Давида видели недалеко от Хизмэ.

Арабская деревня Хизмэ находится в "зоне С" Палестинской автономии, то есть в зоне ответственности израильских служб безопасности.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2020
Продолжаются поиски пропавшего военнослужащего Саги Бен-Давида
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2020
СМИ: возле КПП "Хизме" ведутся поиски пропавшего военнослужащего

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:50 Главный следователь по делам Нетаниягу уходит в отставку
12:35 Раввинатский суд позволил мужчине жениться второй раз до развода с первой женой
11:23 Обнаружено тело военнослужащего Саги Бен Давида
09:58 Внимание, розыск: пропала 16-летняя Мадлен Кабенец из Ришон ле-Циона
09:20 Драка в Акко, один из участников в тяжелом состоянии
07:26 Поезд столкнулся с кабанами, железнодорожное сообщение между Хайфой и Тель-Авивом приостановлено
07:13 "Выборы в марте. Это то, чего хочет Нетаниягу". Интервью с Бени Ганцем
05:51 Прогноз погоды на 12 ноября: среднесезонная температура, местами дожди
23:11 Продолжаются поиски пропавшего военнослужащего Саги Бен-Давида
22:21 Кнессет утвердил закон, позволяющий открыть отели в Эйлате и на Мертвом море
...