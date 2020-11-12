Обнаружено тело военнослужащего Саги Бен Давида
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об обнаружении тела военнослужащего Саги Бен-Давида, поиски которого велись в последние сутки.
Сообщение передано семье военнослужащего.
11 ноября родители 21-летнего военнослужащего Саги Бен-Давида обратились к израильтянам с просьбой о помощи в его розыске. Позднее просьбу о помощи в розыске военнослужащего также опубликовала полиция.
Сообщалось, что 10 ноября Саги покинул военную базы Анатот, на которой проходит службу, и поехал на КПП "Хизмэ", с тех пор о нем не было никаких вестей.
СМИ писали, что в последний раз Саги Бен-Давида видели недалеко от Хизмэ.
Арабская деревня Хизмэ находится в "зоне С" Палестинской автономии, то есть в зоне ответственности израильских служб безопасности.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2020
Продолжаются поиски пропавшего военнослужащего Саги Бен-Давида
Продолжаются поиски пропавшего военнослужащего Саги Бен-Давида
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2020
СМИ: возле КПП "Хизме" ведутся поиски пропавшего военнослужащего
СМИ: возле КПП "Хизме" ведутся поиски пропавшего военнослужащего