Активисты "Даркейну" зажгли свечи в память о жертвах короновируса возле резиденции Нетаниягу

На площади Париз в Иерусалиме, недалеко от официальной резиденции главы правительства, активисты движения "Даркейну" провели акцию протеста.

Они расставили вокруг фонтана более 2000 свечей, написав на плакате, что эти свечи зажжены в память об израильтянах, умерших в результате эпидемии коронавируса и "брошенных на произвол судьбы правительством".

Отметим, что днем ранее инспекторы муниципалитета Иерусалима изъяли у активистов "Даркейну", добивающихся создания комиссии по расследованию провалов правительства при борьбе с эпидемией, видеопроектор, с помощью которого они проецировали на стены домов свои плакаты и лозунги. Инспекторы сообщили владельцам, что показ плакатов с его помощью является нарушением закона о наружной рекламе.

По состоянию на вечер 12 октября, минздрав сообщал, что в Израиле жертвами эпидемии коронавируса стали более 2020 человек.