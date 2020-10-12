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NEWSru.co.il :: В Израиле12 октября 2020 г., 20:45

Активисты "Даркейну" зажгли свечи в память о жертвах короновируса возле резиденции Нетаниягу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Активисты "Даркейну" зажгли возле резиденции Нетаниягу свечи в память о жертвах коронавируса

На площади Париз в Иерусалиме, недалеко от официальной резиденции главы правительства, активисты движения "Даркейну" провели акцию протеста.

Они расставили вокруг фонтана более 2000 свечей, написав на плакате, что эти свечи зажжены в память об израильтянах, умерших в результате эпидемии коронавируса и "брошенных на произвол судьбы правительством".

Отметим, что днем ранее инспекторы муниципалитета Иерусалима изъяли у активистов "Даркейну", добивающихся создания комиссии по расследованию провалов правительства при борьбе с эпидемией, видеопроектор, с помощью которого они проецировали на стены домов свои плакаты и лозунги. Инспекторы сообщили владельцам, что показ плакатов с его помощью является нарушением закона о наружной рекламе.


По состоянию на вечер 12 октября, минздрав сообщал, что в Израиле жертвами эпидемии коронавируса стали более 2020 человек.

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