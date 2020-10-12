Уточненный план выхода из режима общего карантина: подробности

Министерство здравоохранения представило более подробный план выхода из карантина, который будет рассматриваться кабинетом министров по борьбе с коронавирусом во вторник, 13 октября.

В уточненном плане порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов, а не на 7 этапов, переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

К настоящему времени определены критерии перехода от одного этапа к другому – коэффициент заражаемости меньше 0,8, доля тяжелобольных менее 3%.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.

По оценке министерства здравоохранения, переход ко второму этапу возможен не ранее 2 ноября, а к шестому этапу – не ранее 27 декабря. Родительские комитеты требуют ускорить процесс возобновления фронтальной учебы, предлагая, в частности, вернуть в школы 1-4 классы одновременно с возобновлением работы детских садов. Также родители требуют возобновить фронтальную учебу 11-12 классов, которые сдают экзамены на аттестат зрелости.

Против данного плана выступают также владельцы ресторанов, требующие разрешить обслуживание клиентов под открытым небом на более раннем этапе, владельцы фитнесс-центров и бассейнов, настаивающие на том, что посещение этих мест не представляет угрозы заражения, а также владельцы отелей, выступающие против возобновления работы аэропорта до открытия отелей ("Это нанесет смертельный удар по внутреннему туризму").

Когда именно начнется первый этап, пока не определено. Возможно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу решит отступить от предложенной ему стратегии, и ускорит процесс открытия дошкольных заведений. Тем более, что отчет минздрава, опубликованный утром 12 октября, дает ему для этого основания.

"На этот раз мы не может слишком быстро выходить из карантина. Но в ближайшие дни мы можем начать с большой осторожностью открывать места, в которых нет угрозы заражения. Уже на этой неделе будут открыты предприятия, которые не принимают посетителей, а через несколько дней мы можем предложить решение родителям маленьких детей", - сказал Бени Ганц. Он также отметил, что на ближайшем заседании кабинета по коронавирусу будет выступать против продления режима чрезвычайного положения.