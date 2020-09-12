Кабинет министров по борьбе с эпидемией определил даты введения строгого карантина

Кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса намерен представить на утверждение правительству план карантинных мер на ближайшее время, сообщает Mako. Согласно этому плану, карантин начнется в пятницу, 18 сентября, в 06:00. Образовательные учреждения закроются уже в среду, 16 сентября.

Также в соответствии с этим планом групповые молитвы должны проводиться только на открытом воздухе с участием не более чем 20 человек.

Решение о строгом карантине сроком на две недели в период осенних праздников, за которым последуют еще две недели "строгого сдерживания", было принято кабинетом по борьбе с эпидемией коронавируса еще 10 сентября, но тогда не были определены точные даты его введения. В воскресенье план будет представлен правительству.

В период строгого карантина экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Перемещение между населенными пунктами будет ограничено, система образования будет работать удаленно для учеников от пятого класса и старше. Рестораны смогут работать только в рамках доставки заказов на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние до 500 метров.

После этого на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система просвещения останется закрытой.

Перед принятием решения министерства здравоохранения и просвещения представили данные, свидетельствующие о том, как возобновление учебы повлияло на распространение болезни.

По данным министерства здравоохранения, за 10 дней учебного года 980 учеников заболели коронавирусом (375 школьников, 463 ученика йешив, остальные – детсадовцы), 14,5 тысяч детей оказались в карантине. Кроме того, коронавирусом заболели 332 учителя (включая 79 воспитательниц и нянечек детских садов). Данные министерства просвещения гораздо более высокие 1.148 заболевших учителей (включая тех, кто заболел до начала учебного года) и 39 тысяч учеников в карантине.

Решение кабинета министров означает, что детские сады и младшие классы (1-4) не будут учиться в течение ближайшего месяца. Ученики 5-12 классов будут заниматься дистанционно. Исключение составит система образования для детей с особыми потребностями.

По оценке министерства финансов, стоимость двух недель "строгого сдерживания" для экономики страны - 10-11 миллиардов шекелей, строгий карантин, соответственно, будет стоить еще дороже.

Ранее представители системы здравоохранения предупредили, что больницы приближаются к границе своих возможностей в связи со стремительным ростом количества тяжелых больных. Требование введения карантина поддержали министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и генеральный директор министерства Хези Леви.