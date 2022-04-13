adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:43 В Силуаде продолжаются столкновения между ЦАХАЛом и арабами. Сообщается об одном погибшем 23:30 В палестинской деревне едва не линчевали израильтянина, приехавшего на автомойку 22:59 Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в стрельбе в метро 22:31 В ходе операции в Силуаде арестован боевик ХАМАСа, один из убийц Моше Розенфельда 22:04 Возле посольства России в Тель-Авиве прошла акция в поддержку народа Украины 21:40 На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей 21:16 Службы безопасности Израиля предотвратили "пасхальный теракт" в Иерусалиме 20:39 Президент Израиля провел трапезу Ифтар с арабскими дипломатами и лидерами мусульманской общины adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5