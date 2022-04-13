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Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
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Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
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    21:40 На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей
    21:16 Службы безопасности Израиля предотвратили "пасхальный теракт" в Иерусалиме
    20:39 Президент Израиля провел трапезу Ифтар с арабскими дипломатами и лидерами мусульманской общины
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