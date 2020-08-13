Испытания противоракетного комплекса "Хец-2". Фото, видео

Утром в четверг, 13 августа, пресс-служба министерства обороны направила в СМИ фотографии и видеозапись, сделанные во время испытаний противоракетного комплекса "Хец-2". Испытания, признанные успешными, проводились на одном из полигонов в центре Израиля.

Первое сообщение минобороны Израиля об этих испытаниях было передано в СМИ вскоре после полуночи. В нем отмечалось, что испытания были плановыми и проводились совместно с Агентством противоракетной обороны США (MDA). В ходе учений ракета "Хец-2" успешно перехватила цель, которой служила ракета-мишень класса "Анкор".

Отметим, что доработка противоракетной системы "Хец-2" проводится параллельно с усовершенствованием системы "Хец-3", испытания которой вместе с MDA проводятся на Аляске.