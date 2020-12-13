"Калькалист": хакеры атаковали израильские компании, занимающиеся доставкой и импортом товаров

В минувшие выходные неизвестными хакерами была осуществлена кибератака на десятки компаний, занимающихся доставкой и импортом товаров в Израиле. Атака началась со взлома компьютеров компании-разработчика программного обеспечения Amital, пишут в газете "Калькалист" Меир Орбах и Голан Хазани.

В публикации отмечается, что на сей раз хакеры не требовали выкуп. Есть основания полагать, что речь идет о "государственной" кибератаке с целью нанести ущерб Израилю.

По оценке специалистов, с которыми беседовала редакция "Калькалиста", взлом компьютеров Amital привел к тому, что пострадали около 40 израильских компаний, специализирующихся на доставке и импорте товаров. Похищенная информация также может иметь стратегическое значение для вражеских государств, отмечается в публикации.

Компания Amital разрабатывает программное обеспечение для логистических и экспедиторских компаний. Взломав компьютеры Amital, злоумышленники похитили список клиентов, данные для входа в систему, а затем взломали компьютеры клиентов, пишет "Калькалист".

Параллельно были атакованы компьютеры еще 15-20 израильских компаний, занимающихся логистикой в ​​Израиле, но не являющихся клиентами Amital.

Список пострадавших компаний уточняется. Проводится оценка ущерба.

В компании Amital подтвердили факт хакерской атаки, осуществленной около двух недель назад. Отмечается, что проводится расследование, усилены меры кибербезопасности, создано специальное подразделение, занимающееся решением проблемы.

Специалисты отмечают, что за последние полгода число хакерских атак против израильских компаний возросло примерно вдвое.