Компромисс или выборы: решающая неделя в судьбе Кнессета 23-го созыва

В "Кахоль Лаван" приняли решение не продвигать в ближайшие дни законопроект о роспуске Кнессета. 14 декабря он должен быть вынесен на рассмотрение пленарного заседания в первом чтении. После этого, законопроект вернется на доработку в комиссию Кнессета по регламенту, и, как сообщает "Едиот Ахронот", депутат Эйтан Гинзбург, возглавляющий комиссию, не будет форсировать процесс утверждения законопроекта.

В блоке Бени Ганца предполагают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытается избежать выборов в марте и поэтому в последний момент согласится на компромисс по вопросу о бюджете. В окружении лидера "Кахоль Лаван" утверждают, что он планирует отложить утверждение законопроекта о роспуске Кнессета еще и потому, что хочет использовать оставшееся время для продвижения законопроектов, которые были заморожены из-за коалиционных соглашений, но важны для избирателей.

Как сообщил политический обозреватель "Кешет" Амит Сегаль, накануне Ганц направил сообщение депутатам от "Кахоль Лаван", в котором опроверг информацию о закулисных переговорах, которые якобы ведутся с "Ликудом". "Я единственный человек, который уполномочен утверждать начало таких переговоров, и я заявляю со всей ответственностью – ничего нет. Мы не откажемся от наших принципов", – написал Ганц.

Сообщения о возможных переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" касаются предложения, опубликованного на прошлой неделе газетой "Исраэль а-Йом". Утверждалось, что обсуждается предложение, в соответствии с которым каденция Кнессета будет продлена на один год, а соглашение о ротации вступит в силу в мае 2022 года.

В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным двумя партиями в мае 2020 года, Кнессет 23-го созыва должен работать три года. По этому соглашению, Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц должны занимать пост премьер-министра по полтора года каждый. В настоящий момент, как писала газета "Исраэль а-Йом", обсуждается предложение, согласно которому Кнессет будет работать четыре года, а ротация вступит в силу не в ноябре 2021, а в мае 2022 года. Это дало бы возможность Нетаниягу не инициировать роспуск Кнессета в марте 2021 года, так как за ним сохраняется возможность сделать это год спустя. Ганц, в свою очередь, получил бы возможность избежать выборов, которые, судя по последним опросам общественного мнения, грозят его партии утратой большинства мандатов.

В "Кахоль Лаван" требуют законодательно утвердить обязательное выполнение соглашения по ротации. Это может стать камнем преткновения на пути к реализации компромисса, даже в том случае, если обе партии будут в нем заинтересованы. Для изменения законов, принятых перед созданием нынешнего правительства, необходимо большинство в 70 депутатов. После того, как коалицию покинули Йоаз Хендель и Цви Хаузер, коалиционная база правительства сократилась до 69 депутатов. В настоящий момент неизвестно, как проголосуют депутаты Михаль Шир и Шарен Аскель, поддерживающие Гидеона Саара, заявившего на прошлой неделе о выходе из "Ликуда" и Кнессета с целью создания собственной партии.

Чтобы не допустить роспуска Кнессета, бюджет на 2020 год должен быть утвержден не позднее 23 декабря. В Кнессете полагают, что предстоящая неделя станет решающей для судьбы нынешней коалиции.