Перестрелка на границе Газы: танки ЦАХАЛа обстреливают позиции ХАМАСа
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о перестрелке на границе сектора Газы.
Напомним, что после полудня террористы обстреляли армейский бульдозер в восточном районе разделительного забора в южной части сектора Газы. Никто не пострадал и не был причинен ущерб.
Около 14:00 израильский танк в ответ обстрелял позиции боевиков террористической группировки ХАМАС.
Затем со стороны Газы вновь обстреляли инженерный транспорт ЦАХАЛа.
После этого израильский танк атаковал две позиции боевиков ХАМАСа.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2021
Террористы обстреляли транспортное средство ЦАХАЛа на границе с Газой
Террористы обстреляли транспортное средство ЦАХАЛа на границе с Газой