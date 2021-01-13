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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2021 г., 14:41

Перестрелка на границе Газы: танки ЦАХАЛа обстреливают позиции ХАМАСа

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Перестрелка на границе Газы: танки ЦАХАЛа обстреливают позиции ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о перестрелке на границе сектора Газы.

Напомним, что после полудня террористы обстреляли армейский бульдозер в восточном районе разделительного забора в южной части сектора Газы. Никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Около 14:00 израильский танк в ответ обстрелял позиции боевиков террористической группировки ХАМАС.

Затем со стороны Газы вновь обстреляли инженерный транспорт ЦАХАЛа.


После этого израильский танк атаковал две позиции боевиков ХАМАСа.

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