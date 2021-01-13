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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2021 г., 21:13

СМИ: минздрав приступил к разработке стратегии выхода из национального локдауна

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СМИ: минздрав приступил к разработке стратегии выхода из национального локдауна

В то время, когда на повестке дня все еще стоит вопрос о возможном продлении на неделю национального локдауна, в министерстве здравоохранения уже начали готовить стратегию возвращения к обычной жизни.

Хотя до сих пор не снята с повестки дня возможность продления на неделю национального локдауна, в министерстве здравоохранения уже начали обсуждать стратегию выхода из всеобщего карантина.

По информации телеканала "Кан-11", план минздрава на данный момент состоит из трех этапов.


На первом этапе предусмотрено возобновление занятий в учебных заведениях, за исключением пятых и шестых классов. В это же время планируется открыть все магазины, включая торговые центры. Продолжительность этого этапа от двух недель - до месяца, в зависимости от уровня заболеваемости.

На втором этапе - вернутся к работе учреждения культуры, театры, концертные залы. Также частично возобновят работу тренажерные залы и бассейны.

На третьем этапе - рестораны, кафе, залы торжеств.

Вместе с тем, как сообщил телеканал "Кешет-12", в четверг, 14 января, состоится заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, на котором будут обсуждаться общие данные по заболеваемости на фоне национального локдауна, а также необходимость продления карантина.

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