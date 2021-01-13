Получено заключение иностранного эксперта, подкрепляющее версию защиты Романа Задорова

Во вторник, 12 января, телеканал "Кешет-12" сообщил о заключении, сделанном по делу Романа Задорова иностранным экспертом в области криминалистики. Оно совпадает с заключением, которое ранее сделал директор Института судебной медицины Израиля Хен Кугель.

Канадца Кристофера Марка Милроя попросили ответить на вопрос: могут ли кровавые отпечатки обуви на стене туалета и на сливном бочке принадлежать одному из спасателей, работавших на месте убийства Таир Рады спустя пять часов после ее убийства. Ранее следствие установило, что эти следы не совпадают с отпечатками обуви Романа Задорова.

Вопрос вновь возник на повестке дня после лекции директора Института судебной медицины доктор Хена Кугеля, прочитанной студентам в Zoom. В этой лекции Кугель рассказывал, что после убийства кровотечение останавливается в течение нескольких минут. На вопрос о том, применимо ли это также к делу об убийстве Таир Рады, Кугель дал утвердительный ответ.

Адвокат Романа Задорова Яром Галеви полагает, что это заключение является убедительным доказательством того, что кровавый отпечаток был оставлен настоящим убийцей девочки. Он обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре дела Задорова на основании экспертного заключения Хена Кугеля. Суд заявил, что не может принять заключение Хена Кугеля из-за конфликта интересов. Однако суд предложил привлечь вместо него иностранного эксперта. Этим экспертом стал криминалист из Оттавы Кристофер Марк Милрой.

В заключения Милроя говорится, что через пять часов кровь должна была свернуться, и подобные пятна не могли остаться на крышке унитаза.

В сюжете телеканала "Кешет-12", прозвучало осторожное предположение о том, что это заключение иностранного эксперта приведет к пересмотру дела Романа Задорова.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как А.К., по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой А.К., который она подала против свой бывшей подруги, распространявшей, согласно иску, ложную информацию о том, что А.К. якобы призналась ей в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", А.К. точно не помнит, что именно говорила подруге, однако уверена, что не могла признаться ей в убийстве Таир Рады. А.К. заявила, что подруга пыталась убедить ее перед выходом фильма "Тень правды" пройти проверку на полиграфе. На вопрос следователя о том, что именно А.К. ответила подруге, та сказала, что не помнит. Следователь предъявила А.К. показания подруги, заявившей, что А.К. на предложение пройти проверку ответила, что "боится, что тогда узнают, что это действительно я". Однако А.К. вновь заявила, что не помнит, что именно говорила.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как А.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий А.К.