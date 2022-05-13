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Иерусалим:
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19:44 Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца ЯМАМ
19:15 ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля. ВИДЕО
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17:52 В Акко в результате огнестрельного ранения погиб мужчина
15:49 Скончался президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян
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13:26 Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter
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