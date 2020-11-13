Коалиция, арабские избиратели и скорый визит Помпео в поселение. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В израильском армейском сленге есть устойчивое выражение ("асак") – "авират соф курс" ("атмосфера окончания курса"). В повседневной жизни это выражение приобрело значение ситуации приближающегося завершения того или иного этапа и соответствующее настроение всех его участников.

Именно это настроение в последние дни снизошло на израильскую политическую систему. Неизбежность досрочных выборов и приближение роспуска Кнессета заставляет депутатов действовать так, как будто предвыборная кампания уже началась.

В "Ликуде" и "Кахоль Лаван" продолжили на этой неделе излюбленную игру израильских политиков, предшествующую роспуску Кнессета: поиск алиби на тот день, когда будут объявлены досрочные выборы, и избиратели спросят – кто виноват в том, что в разгар эпидемии, экономического и социального кризиса, страна отправляется на очередные досрочные выборы. Так депутат Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") обвинил "Ликуд" в нежелании утверждать бюджет на 2021 год, а Шломо Караи ("Ликуд") заявил, что в "Кахоль Лаван" должны отказаться от нереалистичных требований о принятии бюджета на 2021 год до конца декабря.

Но если выпады депутатов от двух партий более или менее предсказуемы, то глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц избрал риторику классического оппозиционера. Он настолько вжился в эту роль, что даже в своем выступлении на специальном заседании Кнессета, посвященном утверждению мирного соглашения с Бахрейном, коснулся темы разногласий с премьер-министром. Позже, в интервью NEWSru.co.il Ганц обвинил Нетаниягу в ненадежности, в обмане, в приоритете личных интересов над общественными. Ганц использовал крайне резкие выражения, и лишь одно осталось неясным: что глава "Кахоль Лаван" до сих пор делает в коалиции, тем более, что, если судить по его высказываниям на заседании фракции, у него более нет никаких иллюзий по вопросу о том, будет ли выполнено ротационное соглашение между ним и Нетаниягу (спойлер: не будет).

И тут вступает в силу главное правило, которое нужно всегда помнить, воспринимая те или иные слова политиков: очень мало значения имеет сказанное. Самое главное понять, зачем говорится то, что говорится. И мотивы агрессивного поведения Бени Ганца ясны.

Вторая причина – это двойственность позиции самого Ганца по отношению к своим следующим шагам. В его окружении заявляют, что окончательное решение о расторжении союза с Нетаниягу это вопрос считанных недель, может быть дней. "Не думаю, что в ближайшие дни что-то из ряда вон выходящее произойдет, но только потому, что Ганц будет за границей", – сказал мне один из приближенных главы "Кахоль Лаван".

И, тем не менее, трудно избавиться от ощущения, что Бени Ганц немного блефует (абсолютно легитимная политическая тактика). Он отлично понимает, что выборы, объявленные 23 декабря или даже немного ранее – это означает, что вся предвыборная кампания будет проходить зимой, когда почти по всеобщему мнению, нас ждет третий карантин. Выборы в таких условиях совершенно не нужны премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Если же Кнессет будет распущен в марте, а выборы, соответственно пройдут летом, когда возможно вакцина будет уже доступна, а коронавирус почти побежден. Очень может быть, что исходная предпосылка Ганца заключается в том, что Нетаниягу не станет спешить на выборы, а значит можно позволить себе все, что угодно. В настоящий момент "Ликуд" ограничивается увещеваниями и призывами проявить ответственность.

Песочные часы продолжают отсчитывать песчинки. До 23 декабря должен быть принят бюджета на 2020 год. Если этого не произойдет, Кнессет автоматически будет распущен. В "Кахоль Лаван" требуют принять бюджет на 2021 год. Пока бюджет на 2020 год не вынесен даже на рассмотрение правительства. В этих условиях утверждение бюджета на 2021 год выглядит заоблачной фантазией.

До недавнего времени в политической системе бытовало мнение, согласно которому Бени Ганц также выборов не хочет. Однако ситуация меняется, и вместе с ней меняются оценки политических намерений лидера "Кахоль Лаван". По словам его приближенных, он окончательно решил завершить союз с Нетаниягу и пытается сделать это, выжав максимальные политические дивиденды. "Я вошел в это правительство, исходят из того, что оно позволит работать. Происходит обратное", – сказал мне на этой неделе Бени Ганц.

Нетаниягу, который, как утверждают в его окружении, слишком занят государственными делами, чтобы обращать внимание на скандалы и разногласия с "Кахоль Лаван", не предпринимает никаких активных шагов ни для урегулирования вялотекущего коалиционного кризиса, ни для того, чтобы усмирить "Кахоль Лаван". Очень может быть, что Биньямин Нетаниягу решил не торопить события, особенно учитывая тот факт, что в случае развала коалиции по инициативе Бени Ганца действующим премьер-министром на все время предвыборной кампании и формирования правительства остается действующий премьер-министр.

Между борьбой с коронавирусом, подготовкой к смене власти в США и другими проблемами, на этой неделе Биньямин Нетаниягу нашел время для посещения заседания комиссии по борьбе с насилием и преступностью в арабском секторе. Присутствие главы правительства на заседании далеко не главной комиссии парламента сделало явным то, что до сих пор отрицалось или не комментировалось: премьер-министр и некоторые представители Объединенного арабского списка нашли почву для политического сотрудничества. Примеры такого сотрудничества были и ранее (позиция арабских партий при роспуске Кнессета в мае 2019 года или при избрании государственного контролера), однако на сей раз Нетаниягу решил вывести эти контакты из тени на свет. Речь идет в первую очередь о контактах с партией РААМ, одной из четырех партий, формирующих Объединенный арабский список. Нетаниягу не рассчитывает на них в качестве коалиционных партнеров, хотя Авигдор Либерман утверждает, что в следующем правительстве Нетаниягу глава РААМ Мансур Аббас будет министром. Однако в политических кругах утверждают, что РААМ не проголосует за законы, вытесняющие Нетаниягу из политической системы, если "Кахоль Лаван" решит их поддержать, а может быть и проголосует за так называемый "французский закон", защищающий премьер-министра от уголовных преследований.

Тема союза с арабскими партиями вновь оказалась на повестке дня в ходе обсуждения законопроекта об отмене "закона Каминиц", предусматривающего ужесточение наказания за незаконное строительство в арабском секторе. Этот законопроект был отклонен подавляющим большинством голосов, однако голосование правых партий тут же стало поводом для взаимных обвинений, в полном соответствии с атмосферой предвыборного периода. "Ямина" обвинила НДИ в голосовании вместе с Объединенным списком, НДИ обвинила Нетаниягу в том, что он не принял участия в голосовании, а затем Авигдор Либерман в интервью "Кан РЭКА" обвинил блок "Ямина" в лицемерии, так как, по его словам, ни один депутат от партии Беннета не принял участия в голосовании. А теперь немного фактов. Глава НДИ и депутат Одед Форер действительно не голосовали за отмену "закона Каминиц". Однако за это голосовали депутаты от НДИ Эли Авидар, Хамад Амар, Юлия Малиновская, Евгений Сова и Алекс Кушнир. Вопреки утверждению бывшего министра обороны, трое депутатов от блока "Ямина", в том числе его глава Нафтали Беннет, а также Бецалель Смотрич и Офир Софер голосовали против отмены "закона Каминиц". Депутаты Айелет Шакед и Матан Каана в голосовании участия не приняли. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно покинул зал заседаний перед началом голосования, 25 депутатов от "Ликуда" голосовали против, один – депутат Фатин Мула голосовал за.

В последнее время появляется немало публикаций о растущем недовольстве в арабском секторе политическими представителями этой группы населения. По утверждению некоторых социологов, Объединенный арабский список потеряет немало голосов в пользу сионистских партий левоцентристского лагеря. Это вероятно неплохая новость для тех, кто хочет большей интеграции арабов в израильское общество, но может немало обеспокоить правый лагерь. Рост Объединенного арабского списка, в первую очередь за счет МЕРЕЦ, не влиял на коалиционные расклады, так как ни Яир Лапид, ни Бени Ганц не рассматривали Аймана Уду и его товарищей в качестве реальных партнеров по коалиции. Рост МЕРЕЦ может изменить положение вещей.





