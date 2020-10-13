Срок действия режима карантина продлен до 18 октября

Кабинет по борьбе с эпидемией принял решение продлить до ближайшего воскресенья срок действия режима карантина. Обсуждение поэтапного выхода из карантина продолжится через два дня.

Кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса принял решение продлить до ближайшего воскресенья срок действия режима карантина. По-прежнему действуют ограничения, касающиеся работы предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Не разрешается без уважительной причины удаляться более чем на километр от места проживания.

Члены кабинета после длительных споров сделали исключение для свадебных мероприятий. На жениха, невесту, их близких родственников и раввина не будет распространяться запрет на удаление от дома, но запрет на проведение торжеств с большим количеством участников остается в силе.

Было разрешено возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Участники совещания решили не продлевать режим чрезвычайного положения, который позволил ввести серьезные ограничения на проведение демонстраций и акций протеста. Ближайшей ночью режим ЧП прекратит действовать, а вместе с ним запрет на участие в демонстрациях, проходящих более чем в километре от места проживания.

Кабинет, от которого минпрос и родители маленьких детей ждали хоть какого-то решения, касающегося работы дошкольной системы образования, продолжит обсуждение этого вопроса в четверг, 15 октября. Эту паузу в минздраве объясняют необходимостью дальнейшего наблюдения за динамикой распространения вируса. Перед началом заседания координатор национальной программы "Маген Исраэль" профессор Рони Гамзу обеспокоенность по поводу данных за понедельник, 12 октября. Несмотря на действующий по всей стране режим карантина было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения. По мнению Гамзу, это стало результатом нарушений карантинных ограничений во время празднования Симхат Тора.

Если за ближайшие два дня не наметится тенденция к снижению уровня заболеваемости, то, скорее всего, введение послаблений, в том числе и открытие детских садов, будет отложено.

Не принято решения относительно возобновления работы малых предприятий, не ведущих прием посетителей. Не было сделано послаблений для кафе и ресторанов, владельцы которых ждут, чтобы им позволили оказывать услуги Take way. Пока не произошло изменений в работе аэропорта, хотя вечером, 13 октября, крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила о намерении возобновить полеты по популярным направлениям.

В плане минздрава порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки. Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.