Кабинет по борьбе с коронавирусом обсуждает стратегию выхода из карантина

Около 17:30, с опозданием на два часа, началось заседание кабинета по борьбе с коронавирусом. Кабинет обсудит стратегию поэтапного выхода из карантина. Однако на консультациях, которые проводил перед началом совещания Биньямин Нетаниягу, было принято решение отложить до четверга, 15 октября, принятие решений по работе детских садов и малых предприятий, чтобы увидеть, как последние праздники отразятся на статистике заболеваемости.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что координатор национальной программы "Маген Исраэль" профессор Рони Гамзу в начале совещания высказал обеспокоенность по поводу данных за понедельник, 12 октября. Несмотря на действующий по всей стране режим карантина было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения. По мнению Гамзу, это стало результатом нарушений карантинных ограничений во время празднования Симхат Тора.

Накануне стало известно, что на заседании кабинета представители министерства здравоохранения будут рекомендовать продлить действие ограничения на передвижение. Минздрав будет рекомендовать оставить в силе запрет удаляться от дома дальше, чем на километр, как минимум, до следующего понедельника, 19 октября. Если рекомендация будет принята, автоматически будет продлен запрет на прием гостей.

Кроме того, на заседании кабинета должен обсуждаться список "красных" городов, в которых продолжит действовать "герметичный карантин".

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (судя по данным на утро 13 октября, не достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

В плане минздрава порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.