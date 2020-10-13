"Ликуд" против "Ямина": "Беннет ради должности рекомендует левого на пост премьер-министра"

Решение главы блока "Ямина" Нафтали Беннета проголосовать за конструктивный вотум недоверия и за кандидатуру Яира Лапида на пост главы правительства вызвало резкую критику в "Ликуде".

Несмотря на то, что речь шла о символическом голосовании, итоги которого были известны заранее, тот факт, что Нафтали Беннет и Матан Каана проголосовали в поддержку кандидатуры Лапида, дал партии "Ликуд" основание обвинить главу "Ямины" в "намерении привести к власти левое правительство". "Нафтали Беннет принял решение окончательно покинуть правый блок и порекомендовать на пост премьер-министра Яира Лапида, декларировавшего свое намерение выселить из Иудеи и Самарии 100 тысяч поселенцев. Человек, который развалил правое правительство ради "братского союза" с Лапидом, порекомендует левого в премьер-министры ради получения должности", – заявили в "Ликуде".

В партии "Ямина", в свою очередь, заявили, что в этом голосовании не было ничего из ряда вон выходящего. "С начала каденции этого провального правительства мы всегда голосуем за вотум недоверия при условии, что он представлен сионистской партией. Разумеется мы продолжим это делать, и сегодняшнее голосование не является исключением. Как любое предложение по вотуму недоверия, нынешнее голосование было символическим выражением того, что мы не доверяем действующему правительству. Даже каждому ученику подготовительного класса понятно, что в результате этого голосования Лапид не станет премьер-министром", – заявили в окружении Беннета.

Отметим, что за вотум недоверия голосовали лишь два депутата от "Ямины". Айелет Шакед, Бецалель Смотрич и Офир Софер не приняли участия в голосовании.

В "Ликуде" намерены использовать голосование Беннета за вотум недоверия в качестве аргумента в кампании против "Ямины". Многие в политических кругах полагают, что Беннет совершил ошибку, проголосовав за кандидатуру Лапида.

"Если бы Нетаниягу направил энергию, которую он тратит на борьбу с партией "Ямина", на решение проблем государства, наше сегодняшнее положение было бы гораздо лучше", – заявляют в окружении Беннета.

Как сообщалось ранее, само предложение по конструктивному вотуму недоверия было отклонено. Лишь 30 депутатов поддержали эту инициативу, в рамках которой фракция "Еш Атид – ТЭЛЕМ" представила предложение привести к присяге правительство во главе с Яиром Лапидом. 53 депутата проголосовали против. Фракция НДИ поддержала это предложение. Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц голосовал против. "Это пиар акция, а не серьезный политический шаг, имеющий какие-либо шансы на успех", – заявил он.





