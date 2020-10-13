Сегодня кабинет министров Израиля обсудит план выхода из режима общего карантина

Во вторник, 13 октября, кабинет министров по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса обсудит план выхода из режима общего карантина. Ранее сообщалось, что министр финансов Исраэль Кац ("Ликуд") и министры от блока "Кахоль Лаван" выступают за начало реализации плана выхода из карантина с воскресенья, 18 октября. Ожидается, что решение будет принято вечером.

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (почти достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

Накануне министерство здравоохранения представило подробный план выхода из карантина. В уточненном плане порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.

По оценке министерства здравоохранения, переход ко второму этапу возможен не ранее 2 ноября, а к шестому этапу – не ранее 27 декабря. Родительские комитеты требуют ускорить процесс возобновления фронтальной учебы, предлагая, в частности, вернуть в школы 1-4 классы одновременно с возобновлением работы детских садов. Также родители требуют возобновить фронтальную учебу 11-12 классов, которые сдают экзамены на аттестат зрелости.

Против данного плана выступают также владельцы ресторанов, требующие разрешить обслуживание клиентов под открытым небом на более раннем этапе, владельцы фитнесс-центров и бассейнов, настаивающие на том, что посещение этих мест не представляет угрозы заражения, а также владельцы отелей, выступающие против возобновления работы аэропорта до открытия отелей ("Это нанесет смертельный удар по внутреннему туризму").





