Обсуждение выхода из режима общего карантина может быть перенесено

Из-за несовпадения точек зрения представителей министерства здравоохранения и министра финансов заседание кабинета по борьбе с эпидемией коронавируса, на котором планировалось обсудить выход из режима общего карантина, может быть перенесено на четверг, 15 октября.

О возможном переносе дискуссии заявил журналистам координатор по вопросам борьбы с коронавирусом профессор Рони Гамзу.

Появление этой информации в СМИ и в социальных сетях вызвало гневную реакцию многих представителей малого и среднего бизнеса, настаивающих на скорейшем принятии решений, которые позволили бы им возобновить работу. Кроме того, до сих пор многие предприниматели не получили от государства полагающихся им компенсаций, что создает атмосферу недоверия к решениям правительства.

Как сообщалось ранее, на 13 октября было запланировано обсуждение "коронавирусным кабинетом" плана выхода из режима общего карантина. Отмечалось, что министр финансов Исраэль Кац ("Ликуд") и министры от блока "Кахоль Лаван" выступают за начало реализации плана выхода из карантина с воскресенья, 18 октября.

Заседание должно было начаться в 15:00 и завершиться вечером. Состоится ли оно во вторник, пока неясно.

Накануне стало известно, что на заседании кабинета министров представители министерства здравоохранения будут рекомендовать продлить действие ограничения на передвижение. Минздрав будет рекомендовать оставить в силе запрет удаляться от дома дальше, чем на километр, как минимум, до следующего понедельника, 19 октября. Если рекомендация будет принята, автоматически будет продлен запрет на прием гостей.

Кроме того, на заседании кабинета должен обсуждаться список "красных" городов, в которых продолжит действовать "герметичный карантин".

Партия "Кахоль Лаван" намерена бороться за открытие с 14 октября частных предприятий, не ведущих прием посетителей. По информации этого издания, Биньямин Нетаниягу разделяет позицию минздрава по этому вопросу, и будет против поспешного возобновления работы малых предприятий.

Сообщалось также, что на заседании будет поднят вопрос об открытии детских садов. Однако минздрав будет просить отложить обсуждение, как минимум, до четверга, 15 октября, а в будущем при принятии решения ориентироваться на статистику заболеваемости.

Накануне министерство здравоохранения представило подробный план выхода из карантина. В уточненном плане порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.

По оценке министерства здравоохранения, переход ко второму этапу возможен не ранее 2 ноября, а к шестому этапу – не ранее 27 декабря. Родительские комитеты требуют ускорить процесс возобновления фронтальной учебы, предлагая, в частности, вернуть в школы 1-4 классы одновременно с возобновлением работы детских садов. Также родители требуют возобновить фронтальную учебу 11-12 классов, которые сдают экзамены на аттестат зрелости.

Против данного плана выступают также владельцы ресторанов, требующие разрешить обслуживание клиентов под открытым небом на более раннем этапе, владельцы фитнесс-центров и бассейнов, настаивающие на том, что посещение этих мест не представляет угрозы заражения, а также владельцы отелей, выступающие против возобновления работы аэропорта до открытия отелей ("Это нанесет смертельный удар по внутреннему туризму").