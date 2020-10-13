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NEWSru.co.il :: В Израиле13 октября 2020 г., 10:19

Два шекеля на весах правосудия. Гирька, найденная у подножия Храма

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Каменная гирька весом два шекеля, возраст которой составляет около 2700 лет, была найдена в ходе археологических раскопок, ведущихся Управлением древностей совместно с Фондом наследия Стены Плача в районе арки Уилсона, расположенной прямо у еврейской святыни.

Исторический артефакт сферической формы, по размеру сравнимый с современной двухшекелевой монетой, обнаружили во время просеивания изъятого в ходе раскопок грунта, проводившегося организацией "Град Давида" в национальном парке "Эмек Цурим".

"Просто потрясающе получить в месяц тишрей, символ которого – весы правосудия, такое вот послание из периода Первого Храма. Именно сейчас, во время эпидемии, находка укрепляет вечную связь между еврейским народом и Стеной плача", – говорит глава Фонда наследия Стены плача Мордехай Элиав.

"Гирька имеет форму купола – сферы с плоским основанием. На ней вытесан символ, напоминающий ивритскую букву "Айн", египетский знак, означающий шекель. Рядом – две полосы, означающие два шекеля. Весь гирьки – 23 грамма, а благодаря ранним находкам мы знаем, что шекель равен 11,5 граммам. То есть перед нами точная мера веса", – отмечают руководители раскопок Барак Моникендам-Гивон и Техила Либерман.

По их словам, подобная точность – свидетельство недюжинных технических навыков. "Монет в то время еще не существовало, и точные меры веса имели важнейшее значение. Эта же мера веса использовалась при сборе храмового налога, обязательного для всех и составлявшего полшекеля", – говорят ученые.


Раскопки у арки Уилсона – подготовка к открытию нового туристического маршрута туннелей Храмовой горы. Обнажаются камни, скрытые под культурным слоем 1800 лет назад.

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