Детские сады и школы будут работать до 17 сентября

В воскресенье, 13 сентября, члены правительства одобрили предложение министра просвещения Йоава Галанта не закрывать учебные заведения до вступления в силу общего карантина.

Таким образом, школы и детские сады будут работать до 17 сентября, включительно.

Отметим, что предварительно обсуждалось, что работа всей системы просвещения будет прервана уже 16 сентября и возобновится не ранее 11 октября.

Правительство продолжает обсуждать введение строго карантина в период осенних праздников.

Министр строительства Яаков Лицман бойкотировал заседание. Вскоре после его начала Лицман заявил, что подает в отставку с министерского поста. Таким образом он выразил протест против намерения ввести всеобщий карантин в дни осенних еврейских праздников. "В июле и в августе вы ничего не закрывали", – сказал Лицман в ходе недавней встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно предложениям, представленным на утверждение министров, карантин вступит в силу в пятницу, 18 сентября, в 06:00. В течение, по меньшей мере, двух недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 метров. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10. Остается без ответа вопрос о разрешении на демонстрации. Утром 13 сентября глава службы общественного здоровья при минздраве Шарон Эльрои Прайc заявила в интервью "Кан Бет", что в дни всеобщего карантина не будут выдаваться специальные разрешения на проведение демонстраций. В то же время, заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявил перед заседанием: "К сожалению, даже в период карантина продолжатся массовые демонстрации".

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях. Исключения составят жизнеобеспечивающие структуры.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

На рабочих местах смогут находиться до 30% коллектива.

Еще через две недели будет введена в действие программа "Светофор", ранее предложенная координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу.

Предложения кабинета министров по коронавирусу критиковал не только Яаков Лицман. Министр науки Изхар Шай предложил ограничиться введением ограничений на передвижения в ночные часы ("ночной комендантский час"), чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.

Аналогичную позицию занимает министр финансов Исраэль Кац. "Предложения по всеобщему карантину не принимают в расчет экономические аспекты", – заявил Кац. Он потребовал, чтобы перед вступлением в силу карантина состоялось дополнительное заседание кабинета по коронавирусу.

Министр социального обеспечения Амир Перец заявил, что проголосует против предложений по всеобщему карантину. "Речь идет о радикальной, неоправданной мере. Необходимо незамедлительно задействовать программу "Светофор" и наблюдать за ее эффективностью", – заявил он. Так же мотивировал свое решение голосовать против всеобщего карантина министр туризма Асаф Замир. "Нет никакой причины закрывать гостиницы и центры отдыха в самый важный для внутреннего туризма месяц в году", – заявил министр.

Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено более 24 тысяч заразившихся

Утром в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 153759 заразившихся (+24410 за неделю; темпы прироста числа зараженных заметно возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражены 38008 человека (+11776 за неделю). 114635 выздоровели после коронавируса (+12528 за неделю). 1108 заболевших умерли (+98 за неделю).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30332 тестов. За последнюю неделю число проводимых тестов возросло примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4737), Бней Брак (2220), Ашдод (1462), Бейт Шемеш (985), Тель-Авив-Яффо (980), Модиин Илит (971), Петах-Тиква (946), Нетания (799), Ашкелон (784), Умм аль-Фахм (740), Хайфа (697), Беэр-Шева (686), Холон (647), Эльад (574), Ришон ле-Цион (543).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее





