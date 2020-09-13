С 18 сентября Израиль на три недели уйдет в карантин

В воскресенье, 13 сентября, правительство большинством голосов утвердило план введения всеобщего строгого карантина с пятницы, 18 сентября. Карантин вступит в силу в 14:00, а не в 6:00, как это предлагал минздрав.

По информации телеканала "Кан-11", против карантина голосовали министры Зеэв Элькин и Амир Перец, еще трое членов правительства отсутствовали во время голосования.

Строгий карантин вводится по всему Израилю на три недели. На брифинге, состоявшемся после окончания голосования, глава правительства Биньямин Нетаниягу отметил, что в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.

Биньямин Нетаниягу попытался объяснить ситуацию, сложившуюся в системе здравоохранения Израиля. По его словам, еще в прошлый четверг несколько крупных больниц сигнализировали о том, что их возможности исчерпаны, они не смогут оказывать помощь при увеличении количества больных. Нетаниягу отметил, что проблема не в отсутствии койко-мест и не в дефиците аппаратов ИВЛ, а в усталости медперсонала и нехватке специалистов. "Врачи нам говорят, что приближается зима и мы должны подготовиться к тому, что вдобавок к коронавирусу мы будем иметь дело с сезонным гриппом. Пришло время действовать", - сказал Нетаниягу.

Он отметил: если вводить карантин, то сейчас самый подходящий момент, так как во время праздников происходит замедление деловой активности. Он также сообщил, что отдал распоряжение минфину до четверга, 17 сентября, подготовить план оказания помощи предприятиям, пострадавшим в результате карантина.

Детские сады и школы будут работать до четверга, 17 сентября, включительно. Возобновление их работы планируется не ранее 11 октября.

По информации медиакорпорации "Кан", во время карантина продолжит работать система образования для детей с особыми потребностями. Не будут закрыты также "молодежные деревни", интернаты и система образования для трудных подростков.

В течение, по меньшей мере, трех недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 метров. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

Остается открытым вопрос, сколько процентов от коллектива смогут находиться на своих рабочих местах. В предложении минздрава говорилось о 30% рабочего коллектива.

При этом Нетаниягу отметил, что частный сектор продолжит работать в обычном режиме.

После трех недель жесткого карантина планируется переход к программе "Светофор", предусматривающей введение карантинных мер в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте.