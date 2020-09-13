Заседание правительства по карантину, Лицман подал в отставку

Примерно в 11:30 в воскресенье, 13 сентября, Иерусалиме началось заседание правительства. которому предстоит принять решение о введении строгого карантина в период осенних праздников.

Министр строительства Яаков Лицман бойкотировал заседание. Вскоре после его начала Лицман заявил, что подает в отставку с министерского поста. Таким образом он выразил протест против намерения ввести всеобщий карантин в дни осенних еврейских праздников. "В июле и в августе вы ничего не закрывали", – сказал Лицман в ходе недавней встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно предложениям, представленным на утверждение министров, карантин вступит в силу в пятницу, 18 сентября, в 06:00. В течение, по меньшей мере, двух недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 метров. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10. Остается без ответа вопрос о разрешении на демонстрации. Утром 13 сентября глава службы общественного здоровья при минздраве Шарон Эльрои Прайc заявила в интервью "Кан Бет", что в дни всеобщего карантина не будут выдаваться специальные разрешения на проведение демонстраций. В то же время, заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявил перед заседанием: "К сожалению, даже в период карантина продолжатся массовые демонстрации".

Предварительно согласовывалось, что работа всей системы просвещения будет прервана уже 16 сентября и возобновится не ранее 11 октября. Министр просвещения Йоав Галант беседовал перед заседанием с коллегами по правительству, и как сообщал портал Ynet, было сформировано большинство в поддержку его предложения продлить занятия до 18 сентября. Сайт "Мако" передает, что вскоре после начала заседания кабинета министров Нетаниягу поддержал предложение продлить учебу до 17 сентября включительно.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях. Исключения составят жизнеобеспечивающие структуры.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

На рабочих местах смогут находиться до 30% коллектива.

После первых двух недель жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система просвещения останется закрытой.

Еще через две недели будет введена в действие программа "Светофор", ранее предложенная координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу.

Предложения кабинета министров по коронавирусу критиковал не только Яаков Лицман. Министр науки Изхар Шай предложил ограничиться введением ограничений на передвижения в ночные часы ("ночной комендантский час"), чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.

Министр социального обеспечения Амир Перец заявил, что проголосует против предложений по всеобщему карантину. "Речь идет о радикальной, неоправданной мере. Необходимо незамедлительно задействовать программу "Светофор" и наблюдать за ее эффективностью", – заявил он. Так же мотивировал свое решение голосовать против всеобщего карантина министр туризма Асаф Замир. "Нет никакой причины закрывать гостиницы и центры отдыха в самый важный для внутреннего туризма месяц в году", – заявил министр.

Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено более 24 тысяч заразившихся

Утром в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 153759 заразившихся (+24410 за неделю; темпы прироста числа зараженных заметно возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражены 38008 человека (+11776 за неделю). 114635 выздоровели после коронавируса (+12528 за неделю). 1108 заболевших умерли (+98 за неделю).

1056 (+126 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 513 (+68) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 139 (+20) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 206 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4710), Бней Брак (2204), Ашдод (1450), Бейт Шемеш (982), Тель-Авив-Яффо (974), Модиин Илит (966), Петах-Тиква (925), Ашкелон (784), Нетания (782), Умм аль-Фахм (703), Хайфа (689), Беэр-Шева (684), Холон (627), Эльад (570), Ришон ле-Цион (532).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).





