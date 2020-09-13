Предложения кабинета и критика министров: правительство проголосует по вопросу о строгом карантине

В воскресенье, 13 сентября, правительство проголосует по предложению о введении на территории Израиля строго карантина.

Согласно предложениям, представленным на утверждение министров, карантин вступит в силу в пятницу, 18 сентября, в 06:00. В течение, по меньшей мере, двух недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 метров. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10.

Работа всей системы просвещения будет прервана 16 сентября и возобновится не ранее 11 октября, процесс обучения (за исключением праздничных дней) в этот период будет продолжаться только в режиме онлайн. В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях. Исключения составят жизнеобеспечивающие структуры.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

На рабочих местах смогут находиться до 30% коллектива.

После первых двух недель жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система просвещения останется закрытой.

Еще через две недели будет введена в действие программа "Светофор", ранее предложенная координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу. Предложения вызывают критику нескольких министров. Министр жилищного строительства Яаков Лицман заявил, что подаст в отставку из правительства в том случае, если будет введен режим строгого карантина. "В июле и в августе вы оставили все открытым, а сейчас, перед праздниками, закрываете", - сказал Лицман Нетаниягу. Источник в "Яадут а-Тора" заявил, что Лицман действует по собственной инициативе. "Ни на одном заседании подобный шаг не обсуждался", - заявляют в ультраортодоксальном блоке.

Министр науки Изхар Шай предложил ограничиться введением ограничений на передвижения в ночные часы ("ночной комендантский час"), чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.

Аналогичную позицию занимает министр финансов Исраэль Кац. "Предложения по всеобщему карантину не принимают в расчет экономические аспекты", – заявил Кац. Он потребовал, чтобы перед вступлением в силу карантина состоялось дополнительное заседание кабинета по коронавирусу.

Министр социального обеспечения Амир Перец заявил, что проголосует против предложений по всеобщему карантину. "Речь идет о радикальной, неоправданной мере. Необходимо незамедлительно задействовать программу "Светофор" и наблюдать за ее эффективностью", – заявил он. Так же мотивировал свое решение голосовать против всеобщего карантина министр туризма Асаф Замир. "Нет никакой причины закрывать гостиницы и центры отдыха в самый важный для внутреннего туризма месяц в году", – заявил министр.