18 сентября в 14:00 в Израиле вступит в силу всеобщий строгий карантин

Правительство приняло решение, что всеобщий строгий карантин вступит в силу в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Министерство здравоохранения предлагало "закрыть страну" с 06:00, но правительство решило дать израильтянам еще 8 часов, чтобы подготовиться к празднику Рош а-Шана, еврейскому Новому году.

На брифинге, состоявшемся после окончания голосования правительства, глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что карантин продолжится не менее трех недель. "Но, возможно, и дольше", - добавил он.

В течение, по меньшей мере, трех недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 метров. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10. Остается без ответа вопрос о разрешении на демонстрации. Утром 13 сентября глава службы общественного здоровья при минздраве Шарон Эльрои Прайc заявила в интервью "Кан Бет", что в дни всеобщего карантина не будут выдаваться специальные разрешения на проведение демонстраций. В то же время, заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявил перед заседанием: "К сожалению, даже в период карантина продолжатся массовые демонстрации".

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях. Исключения составят жизнеобеспечивающие структуры.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

На рабочих местах смогут находиться до 30% коллектива.

После первых двух недель жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет возможна в объеме 50%. Система просвещения останется закрытой.

Еще через две недели будет введена в действие программа "Светофор", ранее предложенная координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу.

Министр строительства Яаков Лицман, в знак протеста против введения строгого карантина на время праздников, подал заявление об отставке. Предложения кабинета министров по коронавирусу критиковал не только Лицман. Министр науки Изхар Шай предложил ограничиться введением ограничений на передвижения в ночные часы ("ночной комендантский час"), чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.

Аналогичную позицию занимает министр финансов Исраэль Кац. "Предложения по всеобщему карантину не принимают в расчет экономические аспекты", – заявил Кац. Он потребовал, чтобы перед вступлением в силу карантина состоялось дополнительное заседание кабинета по коронавирусу.

Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено более 24 тысяч заразившихся

Утром в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 153759 заразившихся (+24410 за неделю; темпы прироста числа зараженных заметно возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражены 38008 человека (+11776 за неделю). 114635 выздоровели после коронавируса (+12528 за неделю). 1108 заболевших умерли (+98 за неделю).

1056 (+126 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 513 (+68) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 139 (+20) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 206 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30332 тестов. За последнюю неделю число проводимых тестов возросло примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4737), Бней Брак (2220), Ашдод (1462), Бейт Шемеш (985), Тель-Авив-Яффо (980), Модиин Илит (971), Петах-Тиква (946), Нетания (799), Ашкелон (784), Умм аль-Фахм (740), Хайфа (697), Беэр-Шева (686), Холон (647), Эльад (574), Ришон ле-Цион (543).

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).